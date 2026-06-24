Crow-Armstrong y Swanson conectan jonrones ante Senga y Cachorros vencen 9-6 a Mets

Pete Crow-Armstrong conectó un jonrón de tres carreras, Dansby Swanson también se voló la cerca e impulsó cuatro y los Cachorros de Chicago vencieron la noche del martes por 9-6 a los Mets de Nueva York, pese a una lesión del abridor dominicano Edward Cabrera.

El toletero dominicano de Nueva York Juan Soto salió en la quinta con rigidez en el lado izquierdo de la espalda. El venezolano Francisco Álvarez conectó un jonrón e impulsó tres carreras para los Mets, que ocupan el último lugar. Bo Bichette añadió un cuadrangular de dos carreras en una novena entrada de tres anotaciones.

Tras dos suspensiones consecutivas por lluvia, Chicago anotó cinco veces en la segunda entrada ante Kodai Senga (0-6), nuevamente ineficaz en su segunda apertura desde que regresó de la lista de lesionados.

Cabrera (5-4) permitió dos carreras, tres hits y cuatro bases por bolas en cinco entradas en el primer juego de una serie de cuatro.

El mánager de los Cachorros, Craig Counsell, fue expulsado por discutir una revocación tras revisión en la séptima.

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