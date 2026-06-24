Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Crow-Armstrong y Swanson conectan jonrones ante Senga y Cachorros vencen 9-6 a Mets

CACHORROS-METS
CACHORROS-METS (AP)

Pete Crow-Armstrong conectó un jonrón de tres carreras, Dansby Swanson también se voló la cerca e impulsó cuatro y los Cachorros de Chicago vencieron la noche del martes por 9-6 a los Mets de Nueva York, pese a una lesión del abridor dominicano Edward Cabrera.

El toletero dominicano de Nueva York Juan Soto salió en la quinta con rigidez en el lado izquierdo de la espalda. El venezolano Francisco Álvarez conectó un jonrón e impulsó tres carreras para los Mets, que ocupan el último lugar. Bo Bichette añadió un cuadrangular de dos carreras en una novena entrada de tres anotaciones.

Tras dos suspensiones consecutivas por lluvia, Chicago anotó cinco veces en la segunda entrada ante Kodai Senga (0-6), nuevamente ineficaz en su segunda apertura desde que regresó de la lista de lesionados.

Cabrera (5-4) permitió dos carreras, tres hits y cuatro bases por bolas en cinco entradas en el primer juego de una serie de cuatro.

El mánager de los Cachorros, Craig Counsell, fue expulsado por discutir una revocación tras revisión en la séptima.

Relacionados

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in