El técnico del Man United se disculpa por derrota 'inaceptable' ante Como en la Liga de Campeones

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, pidió disculpas a los aficionados tras una humillante derrota por 4-1 ante el Como en la Liga de Campeones el miércoles.

Carrick calificó la actuación en Italia de inaceptable y asumió la responsabilidad mientras la temporada del United caía a un nuevo mínimo.

“Me importan muchísimo los aficionados. Son el corazón de este club de fútbol y siempre lo serán. Que ellos viajen, tuve que disculparme por el rendimiento. Tener que ver una actuación así, de verdad lo siento por ellos”, dijo Carrick.

Carrick se acercó a los aficionados que hicieron el viaje al final del partido y levantó repetidamente las manos en señal de reconocimiento de la derrota.

Fue la quinta derrota del United en todas las competiciones esta temporada y amplió la racha del equipo sin ganar a siete partidos.

“Fue más que decepcionante. Creo que todo el mundo tiene que asumir la responsabilidad por eso”, manifestó. “Asumo al 100% la responsabilidad por el equipo en general y por el rendimiento; ahí es donde termina. Termina conmigo y estoy absolutamente bien con eso. Lo acepto totalmente. Pero como aficionado de este club de fútbol durante tanto tiempo, ver una actuación así es inaceptable, tengo que decirlo”.

La posición de Carrick está siendo objeto de un escrutinio cada vez mayor, apenas unos meses después de que le dieran un contrato de dos años.

Ganador en serie como jugador del United, Carrick rescató la temporada pasada cuando asumió de manera interina en enero. Una racha sobresaliente de resultados permitió al United asegurar el tercer puesto en la clasificación y meterse a la Liga de Campeones.

Pero el inicio de esta temporada ha sido complicado: el United ha ganado solo una vez en la liga y quedó eliminado de la Copa de la Liga inglesa en la fase más temprana.

Nico Paz anotó dos veces para el Como, y Tasos Douvikas y Jacobo Ramon también marcaron.

El suplente Joshua Zirkzee anotó el gol del honor para el United.

“No fue ni de lejos lo suficientemente bueno en tantos aspectos. No merecimos sacar nada del partido”, señaló Carrick.

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