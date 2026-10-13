Venezia despide al técnico Giovanni Stroppa tras seis derrotas seguidas en Serie A y cero puntos

Venezia despidió al entrenador Giovanni Stroppa el martes tras acumular seis derrotas en el mismo número de partidos de la Serie A.

La noticia se conoció un día después de la derrota 3-1 en el campo de Atalanta.

Stroppa fue nombrado entrenador de Venezia en junio de 2025 y el técnico de 58 años llevó al equipo al ascenso a la máxima categoría como campeón de la Serie B.

Sin embargo, Venezia no ha sumado puntos en seis partidos, ha recibido 16 goles y ha marcado apenas cinco.

No se anunció de inmediato a un nuevo entrenador, pero quien sea designado afrontará un bautismo de fuego, ya que Venezia se medirá con Napoli, Inter de Milán y Como en tres de sus próximos cuatro partidos.

Se trata del cuarto cambio de entrenador en la Serie A esta temporada, después de que Paolo Vanoli reemplazara a Fabio Grosso en Fiorentina, Raffaele Palladino asumiera por Domenico Tedesco en Bologna y Alberto Gilardino sustituyera a Carlos Cuesta en Parma.

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