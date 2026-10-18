Freiburg sufre su primera derrota de la temporada en la Bundesliga

Freiburg desperdició la oportunidad de recuperar el primer puesto en la Bundesliga tras caer el domingo 2-1 ante el Bayer Leverkusen, su primera derrota de la temporada y el Mónaco perdió 1-0 en Lorient para dejar de ser el único equipo invicto de la liga francesa.

Freiburg se adelantó con un gol de Derry Scherhant a los 14 minutos, pero el equipo local reaccionó con tantos de Ibrahim Maza al 19 y Patrik Schick al 76.

Freiburg se mantuvo con 13 puntos, a uno de distancia tanto del Borussia Dortmund, que es segundo, como del líder Bayern Múnich.

Solo Frankfurt había logrado sacarle puntos al Freiburg, que había ganado ocho de sus últimos nueve partidos en todas las competiciones.

El club ha rendido por encima de lo esperado de manera constante en las últimas temporadas pese a contar con recursos modestos, primero con el entrenador Christian Streich y ahora con su excapitán Julian Schuster, quien asumió el cargo en 2024.

Schuster llevó al equipo a la final de la Liga Europa la temporada pasada, que perdió ante Aston Villa.

Leverkusen también ha tenido un buen inicio con su nuevo entrenador, Carles Martínez, quien ya suma seis victorias en siete partidos en todas las competiciones desde que comenzó con una sorpresiva derrota ante Elversberg.

El colista Borussia Mönchengladbach perdió 2-1 ante Hoffenheim, que llegaba tras haber perdido todos sus partidos desde una victoria 2-1 sobre Stuttgart hace un mes.

Mónaco pierde el invicto en Francia

Mónaco podría haber conservado el primer puesto de la Ligue 1 con una victoria, pero el local Lorient ganó gracias a un penal convertido por Noah Cadiou al 61.

Lorient subió al séptimo puesto, mientras que Mónaco cayó al cuarto lugar, aunque igualado en puntos (14) con el líder Paris Saint-Germain, el segundo Paris FC y Lille. Paris FC necesitó un penal en lo profundo del tiempo añadido para vencer 4-3 en casa al Rennes.

La temporada de Marsella ha sido desalentadora y el equipo del nuevo entrenador Bruno Genesio solo había ganado dos de sus primeros ocho partidos en total, pero remontó para ganar 5-2 en Angers.

Como y Lecce ganan como visitantes en Italia

En Italia, Como ganó 3-1 en la cancha de Fiorentina, penúltimo, mientras que Lecce, 11º, venció 3-0 como visitante a Udinese, 17º.

AC Milan recibía a Atalanta más tarde tras una victoria 4-0 sobre Salzburg en la Liga Europa que elevó la moral.

Milan es uno de los cuatro equipos invictos en la Serie A, junto con su rival Inter Milan, Lazio y Roma.

La Lazio enfrenta a la Juventus, cuyo entrenador Luciano Spalletti cumple una suspensión de un partido tras su altercado con el técnico de Cagliari, Fabio Pisacane.

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