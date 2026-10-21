China rompe supremacía de EEUU al ganar la final por equipos femenina del Mundial de gimnasia

La larga racha de dominio del equipo femenino de gimnasia de Estados Unidos en los mundiales ha terminado.

China aprovechó una actuación espectacular en la barra de equilibrio en la tercera rotación para ponerse al frente y luego resistió al final para llevarse el oro durante una tensa final por equipos el miércoles.

El total de 165.764 del equipo chino, integrado por cinco gimnastas, fue apenas suficiente para superar a las estadounidenses, que sumaron 165.531, y así poner fin a la racha de siete títulos mundiales consecutivos de Estados Unidos, que había comenzado en 2011.

El oro fue el primero para China en una gran competencia internacional desde los Juegos Olímpicos de 2008 y el primero en los campeonatos mundiales desde 2006.

Japón se quedó con el bronce, su primer podio en un Mundial en 60 años. Francia fue cuarta.

Rusia, que terminó tercera detrás de China y Estados Unidos en la clasificación y compite en una gran competencia internacional por equipos por primera vez desde que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de 2020, tuvo problemas desde el inicio en la final.

Al salir al tapiz sin varias de sus competidoras más experimentadas —incluida Angelina Melnikova (campeona olímpica de 2020 y campeona mundial de concurso completa de 2021)— después de que Países Bajos les negara las visas, su competencia comenzó con una caída en las barras asimétricas, y nunca amenazaron con remontar en su camino hacia un sexto puesto.

Las estadounidenses lideraban por casi dos puntos tras dos rotaciones, luego de excelentes ejecuciones en salto y barras asimétricas, pero esa ventaja se esfumó rápidamente en la barra de equilibrio.

Las chinas, por mucho las mejores del mundo en un aparato que exige que las gimnastas se desplacen sobre una pieza de madera de 4 pulgadas de ancho a 4 pies del suelo, no tardaron en borrar el déficit. Rutinas espectaculares de Qinqin Ke y Zhang Qingying impulsaron a China al frente, con el 15.066 de Zhang como la puntuación más alta de cualquier atleta en cualquier aparato.

Una caída de Dulcy Caylor en su salida abrió la puerta para que China se adelantara por más de dos puntos de cara al ejercicio de suelo. Caylor competía en lugar de Hezly Rivera, la campeona olímpica de 2024 y dos veces campeona nacional, que se retiró de la competencia durante el fin de semana debido a una lesión persistente en el tobillo.

Rutinas sólidas de Caylor, Claire Pease y Reese Esponda en un aparato que las estadounidenses suelen dominar metieron presión a China, pero no fue suficiente.

Aunque las rutinas de China carecen de la dificultad de las de Estados Unidos en suelo, evitó errores importantes que habrían permitido a las estadounidenses mantenerse en la cima del deporte. Cuando apareció la puntuación de 12.833 de Qiu Qiyuan y la bandera de China pasó a lo más alto de la tabla, sus compañeras la rodearon.

La victoria de China sobre un equipo estadounidense compuesto en gran medida por gimnastas que debutaban en el escenario más importante del deporte fuera de los Juegos Olímpicos eleva la apuesta de cara a los Juegos de 2028 en Los Ángeles.

Varias de las estrellas de Estados Unidos que ayudaron a guiar al equipo al oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, incluidas la campeona olímpica completa de 2020 Suni Lee y la doble campeona olímpica Jade Carey, tienen la mira puesta en Los Ángeles.

La mayor incógnita es si la superestrella Simone Biles —campeona completa en 2016 y 2024 y la gimnasta más laureada de todos los tiempos— se unirá a ellas.

Biles le dijo a The Associated Press en septiembre que está cerca de tomar una decisión. La actuación respetable, aunque ligeramente nerviosa, de Estados Unidos el miércoles hará poco por frenar las especulaciones de que las estadounidenses podrían necesitar a Biles en su mejor nivel para imponerse en un grupo cada vez más concurrido en la cima del deporte.

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