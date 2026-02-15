Napoli remonta dos veces en empate 2-2 con Roma y Donyell Malen logra otro doblete

Donyell Malen anotó su segundo doblete consecutivo para la Roma el domingo, pero el Napoli, que fue local, remontó dos veces para rescatar un empate 2-2 en la Serie A.

El resultado mantuvo al Napoli en el tercer puesto, con tres puntos de ventaja sobre la Roma tras 25 jornadas.

El líder Inter de Milán venció 3-2 a la Juventus, quinta clasificada, el sábado, para lograr su sexta victoria consecutiva en todas las competiciones, y amplió a ocho puntos su ventaja sobre su rival AC Milan. El Napoli está a tres puntos de Los Rossoneri, que tienen un partido pendiente.

Malen, el delantero neerlandés que llegó cedido desde el Aston Villa en el mercado invernal, también marcó dos goles en la victoria 2-0 de la Roma ante el Cagliari el 9 de febrero.

Malen abrió el marcador en el séptimo minuto el domingo y luego convirtió un penalti a los 71 minutos, en los únicos dos remates a puerta de la Roma.

Leonardo Spinazzola anotó para el Napoli a los 40 y el suplente Alisson Santos selló el empate a los 82 con un disparo de derecha desde unos 25 metros.

El suplente Robinio Vaz tuvo un par de ocasiones tardías para volver a poner a la Roma por delante.

Otros resultados

El Bologna, octavo, puso fin a una racha de cuatro derrotas seguidas en la liga con una victoria 2-1 sobre el Torino en 14. Santiago Castro marcó el gol del triunfo a los 70 minutos.

El Sassuolo, en la zona media de la tabla, consiguió su tercera victoria en cuatro partidos al derrotar 2-1 al Udinese, con goles con dos minutos de diferencia de Armand Lauriente y Andrea Pinamonti en la segunda parte.

El Parma ganó 2-1 al Verona, colista, que jugó con 10 hombres desde el minuto 11 después de que Gift Orban viera la tarjeta roja directa. Mateo Pellegrino anotó el gol de la victoria del Parma a los tres minutos del tiempo añadido de la segunda parte.

Cremonese y Genoa empataron 0-0.

