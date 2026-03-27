El sueño de Tonali se cumple: Gattuso gana el repechaje del Mundial con Italia

Sandro Tonali marcó el gol decisivo para la atribulada Italia de Gennaro Gattuso en las eliminatorias del Mundial, un sueño que comenzó cuando el mediocampista era apenas un niño, en la mesa del desayuno.

Cada mañana, Tonali solía beber de una taza de té que tenía imágenes de Gattuso.

“Esa fue mi rutina durante muchos años. Luego, un día la taza se rompió y le rogué a mi madre que la pegara de nuevo”, comentó Tonali. “Cuando quedó pegada tuve que dejarla en una repisa. Algún día se la llevaré (a Gattuso) para que me la firme”.

Gattuso debería estar más que feliz de firmarla ahora, después de que el jueves Tonali anotó un gol y preparó otro en la victoria 2-0 sobre Irlanda del Norte en las semifinales del repechaje europeo.

Al jugar en la antigua posición de mediocentro de Gattuso y llevar el número 8 de su ídolo, Tonali rompió el empate con una media volea al inicio del segundo tiempo y luego asistió en otro gol a Moise Kean.

“Fue el gol más importante de mi carrera”, manifestó Tonali.

Italia fue eliminada por Suecia y Macedonia del Norte, respectivamente, en los repechajes de clasificación para los dos últimos Mundiales, y no pudo alcanzar las rondas de eliminación directa en los torneos de 2010 y 2014. El cuatro veces campeón del mundo no ha sido una amenaza en el mayor evento del fútbol desde que Gattuso fue el corazón palpitante del equipo de 2006 que conquistó el último título de los Azzurri.

“Tenía seis años, pero lo recuerdo todo con mucha claridad. Probablemente es lo único que recuerdo de cuando era niño”, le dijo Tonali a UEFA.com en octubre.

Además de esa taza de té de Gattuso.

Tonali se hizo hincha del AC Milan para apoyar a Gattuso y luego jugó para su equipo favorito justo después del ciclo de Gattuso como entrenador del Milan. Por eso no pudo estar más contento cuando Gattuso reemplazó al despedido Luciano Spalletti al frente de Italia el pasado junio.

“Me alegró tenerlo de vuelta en mi vida y tenerlo como entrenador por primera vez”, expresó Tonali.

Prohibición por apuestas

Tonali se perdió la Eurocopa 2024 mientras cumplía una sanción de 10 meses por apostar en clubes en los que jugó, pero su vida ha dado un giro positivo recientemente tras casarse el año pasado y tener un hijo, Leonardo, nacido en enero.

Ahora, con el Newcastle pasando apuros en la Liga Premier, Tonali ha sido vinculado a especulaciones de traspaso y a posibles destinos como Manchester United y Juventus.

Visita a Bosnia a continuación

Italia visitará a Bosnia y Herzegovina en la final del repechaje el martes y necesita otra victoria para llegar al Mundial en Norteamérica.

“Tenemos que ganar. No tenemos otra opción”, afirmó Tonali.

“Todavía no hemos logrado nada”, añadió el también mediocampista Manuel Locatelli.

Bosnia avanzó después de que Edin Dzeko, de 40 años, igualó el marcador y Kerim Alajbegovic, de 18, convirtió el penal decisivo en una victoria 4-2 en la tanda de penales en Gales, tras un empate 1-1.

“Va a ser un ambiente difícil contra jugadores con experiencia. Será otro partido muy duro”, señaló Gattuso.

Si Italia sí se clasifica al Mundial, estará en el Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

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