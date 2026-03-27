Novato Chase DeLauter pega 2 jonrones en su 1er juego; Guardianes se imponen 6-4 a Marineros

El novato Chase DeLauter conectó sus primeros dos jonrones en las Grandes Ligas y los Guardianes de Cleveland se impusieron el jueves 6-4 a los Marineros de Seattle.

DeLauter pegó un jonrón en el primer turno al bate de su carrera en temporada regular, en la parte alta de la primera entrada. Se convirtió en el quinto jugador en los 126 años de historia de la franquicia de Cleveland en conectar un cuadrangular en el primer turno al bate de temporada regular en su carrera.

El anterior en lograrlo había sido el dominicano Jhonkensy Noel el 26 de junio de 2024.

Seattle respondió en la parte baja de la primera cuando el antesalista Brendan Donovan conectó un cuadrangular solitario en su primer turno al bate con la franquicia. Los Marineros adquirieron a Donovan procedente de los Cardenales de San Luis en febrero.

El jonrón de Donovan marcó la primera vez que un jugador de los Marineros disparó un jonrón en el primer turno de un juego inaugural de la campaña.

Los Marineros tomaron ventaja de 2-1 en la segunda entrada con el primero de dos jonrones solitarios de Dominic Canzone. Pero Cleveland volvió a ponerse al frente 3-2 con un doble de dos carreras del venezolano Brayan Rocchio, y recuperó la ventaja de manera definitiva con un doble de dos carreras del dominicano José Ramírez en la séptima.

Ramírez, siete veces elegido al Juego de Estrellas, fue muy por debajo de la zona de strike para conectar un slider del zurdo Gabe Speier (0-1) hacia el hueco entre el jardín izquierdo y el central. El relevista de los Guardianes Connor Brogdon (1-0) sustituyó al abridor Tanner Bibee, quien salió del juego por una inflamación en el hombro derecho en la parte baja de la sexta entrada y dejó el escenario listo para que Cade Smith asegurara su primer salvamento de la temporada.

Por los Guardianes, los dominicanos Ramírez de 5-1 con dos impulsadas, Ángel Martínez de 2-0. Los venezolanos Gabriel Arias de 4-1, Rocchio de 3-2 con una anotada y dos impulsadas.

Por los Marineros, los venezolanos Julio Rodríguez de 4-0, Leo Rivas. El mexicano Randy Arozarena de 4-1.