Superfan de Inglaterra espera vender una casa para financiar sus vacaciones del Mundial

Un fan acérrimo de Inglaterra espera vender una casa para financiar su viaje al Mundial este verano.

Andy Milne, un profesor jubilado de 62 años, afirma que está listo para deshacerse segunda residencia para poder permitirse seguir el torneo de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá.

Este será su décimo Mundial apoyando a Inglaterra: el noveno del equipo masculino, más el Mundial femenino de 2023. Milne se ha convertido en una figura de culto entre los aficionados ingleses y a menudo se le ve sosteniendo una réplica del trofeo de la Copa del Mundo.

Vive en Tailandia y ha estado alquilando la casa del norte de Inglaterra que espera vender por 350.000 libras (465.000 dólares).

“Sale al mercado porque la estoy vendiendo para ir al Mundial. Hemos tenido una segunda casa durante 27 años, así que nos pareció el momento adecuado para hacer caja. Definitivamente quiero ver todo el torneo. Voy a Estados Unidos el 3 de junio y estaré allí siete semanas. Así que costará bastante dinero”, le comentó Milne al tabloide británico The Mirror.

Milne señaló que estará en Dallas para el primer partido de Inglaterra contra Croacia el 17 de junio. Inglaterra luego juega contra Ghana en Foxborough, Massachusetts, el 23 de junio, y termina su fase de grupos contra Panamá en Nueva Jersey el 27 de junio.

Además de los altos costos de viaje para desplazarse entre sedes, los aficionados han criticado la estrategia de precios de las entradas de la FIFA para el Mundial.

Grupos de aficionados acusaron a la FIFA de una “traición monumental” en diciembre, cuando las entradas salieron a la venta general con precios que iban desde 140 dólares para los partidos de grupo más baratos hasta 8.680 dólares para la final. La FIFA respondió ofreciendo algunas entradas de 60 dólares.

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