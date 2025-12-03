Kylian Mbappé aporta doblete y Real Madrid rompe mala racha con victroia 3-0 ante Athletic Bilbao

Kylian Mbappé firmó un doblete y el Real Madrid despachó el miércoles 3-0 al Athletic Bilbao para poner fin a una racha de tres partidos sin ganar en la Liga española.

Eduardo Camavinga también marcó para el Madrid, que se colocó a un punto del líder Barcelona, que el martes venció 3-1 al Atlético de Madrid.

Ambos partidos de la 19ª jornada se adelantaron porque Real Madrid, Barcelona, Athletic y Atlético jugarán en la Supercopa de España en enero en Arabia Saudí.

El Madrid venía de encadenar empates en la liga contra Girona, Elche y Rayo Vallecano. Fue la segunda victoria del cuadro merengue en sus últimos seis partidos en todas las competiciones.

Mbappé ha marcado siete goles en sus últimos tres partidos en todas las competiciones. El astro francés había anotado una vez contra Girona y cuatro veces de visita a Olympiakos en la Liga de Campeones. Contabiliza 30 goles entre club y selección esta temporada y es el máximo goleador tanto en La Liga española como en la Liga de Campeones.

Mbappé anotó su primer gol el miércoles al culminar un contragolpe en el séptimo minuto. Controló el balón cerca del mediocampo y superó a un par de defensores durante su carrera antes de encontrar la red desde el borde del área.

Camavinga aumentó la ventaja con un cabezazo desde corta distancia a los 42, y Mbappé consiguió su segundo gol con un formidable disparo desde casi 30 metros a los 59.

Camavinga tuvo que ser reemplazado a los 69 por una aparente lesión. El Madrid también perdió a Trent Alexander-Arnold debido a un problema físico a los 55.

El Athletic, que marcha en el octavo lugar, apenas ha logrado dos victorias en sus últimos ocho partidos.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes