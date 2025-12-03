Napoli triunfa en dramática tanda de penales y avanza a cuartos de final de Copa Italia

Napoli accedió a los cuartos de final de la Copa Italia tras emerger victorioso el miércoles de una interminable tanda de penales contra Cagliari tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

El equipo de Antonio Conte finalmente se impuso 9-8 en los penales. Mattia Felici estrelló su disparo al travesaño por Cagliari y el arquero napolitano Vanja Milinkovic-Savic atajó el remate de Zito Luvumbo.

David Neres pudo asegurar la victoria para Napoli con el quinto penal de la tanda, después del fallo de Felici, pero su disparo fue detenido por Elia Caprile. Alessandro Buongiorno se encargó de sellar la victoria. Milinkovic-Savic convirtió un penal en la tanda.

Napoli se adelantó en la primera mitad con el cabezazo de Lorenzo Lucca y Sebastiano Esposito lo empató a los 67 tras una asistencia accidental del mediocampista local Scott McTominay.

Napoli jugará contra Fiorentina o Como en los cuartos de final.

El Inter de Milán jugaba más tarde en casa contra Venezia, el único equipo de la Serie B que queda en carrera. El ganador jugará contra Roma o Torino.

Atalanta se cita con Juventus

Atalanta se las verá contra Juventus en cuartos de final tras vapulear 4-0 a un Genoa con 10 hombres.

Fue la primera derrota de Daniele De Rossi como técnico de Genoa después de asumir el cargo a principios del mes pasado.

Berat Djimsiti cabeceó un centro para darle la ventaja a Atalanta a los 19 minutos. La tarea de Genoa se se complicó cuando el adolescente Seydou Fini fue expulsado a los 36 por derribar a Raoul Bellanova se perfilaba para rematar a gol.

Marten de Roon duplicó la ventaja de Atalanta al inicio de la segunda mitad con un potente disparo desde fuera del área y Mario Pasalic se deslizó para anotar el tercero cerca del final. Honest Ahanor, un zaguero de 17 años que fichó con Atalanta en julio procedente Genoa en julio, anotó su primer gol en el tiempo de descuento.

Juventus eliminó a Udinese en su cruce de octavos de final el martes.

