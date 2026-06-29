El "Ro" noruego de Haaland se pone a prueba contra Costa de Marfil en el Mundial

Noruega decidió bajar sus remos en una carrera que consideró irrelevante para recuperar fuerzas. Aunque sorprendió, la estrategia le ha permitido a Erlin Haaland y a sus compañeros llegar fuertes al desafío contra una Costa de Marfil que por primera vez en su historia traspasó las mareas turbulentas de una primera ronda de Copa del Mundo.

Para el choque el lunes en Dallas por los dieciseisavos del Mundial, los Vikingos llegan con sus titulares descansados, entre ellos el artillero del Manchester City y el creativo Martin Odegaard del Arsenal, luego que el técnico Stale Solbakken optara por preservarlos en el partido contra Francia que definía el liderato de del Grupo I.

“Ningún equipo tuvo tan poco descanso entre el último partido y este, y tenemos otro encuentro en pocos días, así que no hay nada que pensar”, justificó Solbakken. “Tenemos energía. Tenemos buenas oportunidades. Queremos avanzar hasta donde podamos en el torneo y en eso nos enfocamos”.

Los europeos, que se han descatado en la competencia por la performance de sus hinchada que recrea el “Ro” (rema) en las tribunas, se perfilan como favoritos por la potencia de su ataque liderado por Haaland, que anotó cuatro goles en dos partidos de fase de grupos en el regreso de los nórdicos al máximo certamen después de 28 años.

El delantero, de 1,95 metros, ha marcado en 12 partidos consecutivos con Noruega. Suma 24 goles en ese tramo. En la actual edición del certamen, está a dos del máximo goleador Lionel Messi y a uno de igualar al francés Kylian Mbappé.

Pero los Elefantes, que superaron la primera ronda por primera vez en cuatro participaciones mundialistas, exhibieron disciplina ofensiva y un juego de ataque que amerita tomar recaudos con Amad Diallo y la revelación Yan Diomandé, el extremo de Leipzig por quien el campeón europeo Paris Saint-Germain ha ofertado 100 millones de dólares mientaras disputa el Mundial.

El ganador de este partido llegará a los octavos de final, donde se enfrentará a Brasil o a Japón en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey el 5 de julio.

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