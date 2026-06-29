Manchester City contrata a Enzo Maresca como técnico para reemplazar a Pep Guardiola

Enzo Maresca fue contratado elunes como sucesor de Pep Guardiola en el Manchester City, y el italiano asumirá la abrumadora tarea de reemplazar a uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol.

Maresca firmó un contrato de tres años con el City. Según se informó, el retraso en el anuncio del nombramiento de Maresca obedeció a que el City negoció con el Chelsea, su rival de la Liga Premier, al que dejó en enero, un paquete de compensación.

Maresca, de 46 años, fue entrenador de la academia del City en la temporada 2020-21 y asistente de Guardiola en 2022-23, el año en que el equipo ganó el triplete de la Premier League, la Liga de Campeones y la Copa FA.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes