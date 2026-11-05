LIV Golf abandona el plan LIV 2.0 y pasa a un cierre para maximizar el valor del negocio

LIV Golf está reduciendo sus operaciones en lugar de lanzar una nueva versión debido a la falta de apoyo financiero.

Un abogado que representa a la organización anunció la decisión en una audiencia del tribunal de quiebras el jueves en Nueva Jersey.

“Los deudores no están avanzando actualmente con el plan LIV 2.0”, manifestó Matthew Williams, de Gibson Dunn. “En cambio, los deudores están pasando a un cierre de operaciones orientado a maximizar el valor de su negocio”.

LIV Golf perdió el financiamiento de Arabia Saudí en abril, después de que gastaron más de de 5.000 millones de dólares desde 2022. LIV se declaró en bancarrota en septiembre. Desde que anunció planes para una nueva versión, figuras como Jon Rahm y Tyrrell Hatton se han retirado.

La liga estuvo dirigida originalmente por Greg Norman. Unos meses después del inicio de la guerra de Irán, el PIF cambió su estrategia de inversión en abril y dijo que ya no pagaría por LIV Golf después de la temporada 2026.

El Asian Tour, que recibió un impulso financiero de LIV para una Serie Internacional, decidió en julio renovar una alianza con el PGA Tour y el circuito europeo.

Y mientras LIV intentaba salir de la bancarrota, presentada el 8 de septiembre, el circuito europeo lanzó un ultimátum contundente al decir que cualquiera que firmara con LIV 2.0 no debía solicitar la membresía del circuito conocido comercialmente como el DP World Tour.

Eso haría que los jugadores europeos no fueran elegibles para la Ryder Cup.

“Pero también tenemos que proteger al circuito frente a una entidad que gastó, según se nos dice, más de 7.000 millones de dólares, y uno de cuyos objetivos era ‘destruir el DP World Tour’”, dijo Guy Kinnings, director ejecutivo del circuito europeo, a LIV en una entrevista con The Scotsman.

Rahm, Sergio García, Louis Oosthuizen y Tyrrell Hatton también dijeron que ya no seguirían en LIV, y la liga rival también perdió a jugadores jóvenes como David Puig, de España, y Tom McKibbin, de Irlanda del Norte.

El año comenzó con Brooks Koepka saliendo de su contrato con LIV cuando le quedaba un año, y el PGA Tour creó una vía —con sanciones financieras— para regresar. Patrick Reed optó por no extender su contrato y ahora está en condiciones de volver al PGA Tour el próximo año gracias a su rendimiento en Europa.

Rahm había dicho el martes que estaría dispuesto a pagar el mismo precio que Koepka, aunque era poco probable que se ofreciera ese mismo acuerdo.

LIV 2.0 impulsaba la participación accionaria de los jugadores y premios en dinero que superaban más de la mitad de las bolsas de 20 millones de dólares para individuales cuando comenzó en 2022. El evento final de LIV fue en agosto en Indianapolis, ganado por Michael La Sasso. No logró superar la segunda etapa de la escuela de clasificación (Q-school) del circuito europeo la semana pasada.

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