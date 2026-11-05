La carrera internacional de Cristiano Ronaldo en cifras

La carrera internacional de Cristiano Ronaldo, que batió récords durante 23 años, culminó después de que el astro anunciara que ya no jugará con la selección de Portugal.

A continuación, un vistazo a algunos de sus números y estadísticas:

6

Cristiano Ronaldo es el único jugador masculino que ha marcado en seis mundiales diferentes. Jugó en todos los torneos desde 2006, al igual que su gran rival Lionel Messi. A diferencia de Messi, Cristiano nunca levantó el máximo trofeo del fútbol.

10

La cantidad de tripletes que anotó con Portugal. Fue el primer hombre en alcanzar esa cifra en el fútbol internacional, en el 2021 con una actuación de tres goles contra Luxemburgo.

11

La cantidad de goles que Cristiano firmó en mundiales, lo que lo deja empatado en el noveno puesto de la lista histórica. Su mejor torneo individualmente fue en 2018 en Rusia, donde marcó cuatro veces —incluido un triplete contra España en la fase de grupos— antes de que Portugal quedara eliminado en octavos de final.

23

Cristiano anotó al menos un gol internacional cada año durante 23 años consecutivos. Esa racha comenzó en 2004, cuando marcó su primer gol con Portugal contra Grecia en el Campeonato Europeo. Su último gol fue un penal contra Croacia en la Copa del Mundo de este año.

146

Cristiano estableció un récord en el fútbol masculino con esta cantidad de goles en partidos internacionales. Son 20 más que su rival más cercano en la lista histórica, Lionel Messi.

234

También posee el récord mundial de más partidos disputados en selecciones masculinas —26 más que Messi, que ocupa el segundo lugar. Su debut fue contra Kazajistán en agosto de 2003, cuando ingresó al descanso como suplente para reemplazar al gran Luis Figo.

985

La cantidad de goles de Cristiano Ronaldo entre club y selección. Tendrá que completar su objetivo declarado de llegar a 1.000 goles en su carrera si continúa marcando con Al-Nassr en Arabia Saudí.

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