Sinner quiere 'hablar de tenis', no de la protesta por premios en Wimbledon

El número 1, Jannik Sinner, limitó una aparición ante los medios el sábado mientras continuaba en Wimbledon una protesta de los principales jugadores por el dinero de los premios, pero desvió las preguntas al respecto al afirmar que quería “hablar de tenis”.

El Grand Slam sobre hierba aumentó el dinero de los premios un 20% después de que los principales jugadores iniciaran su protesta en el reciente Abierto de Francia, al argumentar que merecen una mayor parte de los ingresos.

La protesta consiste en que los jugadores limiten sus apariciones ante los medios, lo que significa que solo hablarán durante 15 minutos después de cada partido durante la primera semana de Wimbledon.

La aparición de Sinner el sábado duró aproximadamente 10 minutos y 30 segundos. Un presentador de Wimbledon lo presentó y señaló que cronometraría su sesión.

El campeón defensor citó avances en las negociaciones.

“Está mejorando aunque no estamos en el punto en el que estemos 100% contentos. Al mismo tiempo estamos viendo mejoras”, manifestó el italiano.

Sinner dijo que “no se trata solo del dinero”, y mencionó la necesidad de mejoras en el bienestar de los jugadores.

Pero declinó profundizar en una pregunta sobre la oferta de Wimbledon de trabajar en la creación de un consejo de jugadores.

“Simplemente creo que es mejor si no lo discutimos aquí, no me gusta hablar de esto en este momento”, comentó.

El campeón de Grand Slam en cuatro ocasiones tampoco quiso abordar si los jugadores sienten que están más cerca de una solución o de un boicot.

“Creo que ya hablamos suficiente de esto por ahora. Los Grand Slams saben lo que pedimos, y luego veremos cómo va eso”, afirmó.

“De nuevo, estoy aquí ahora para hablar de tenis”.

La protesta comenzó en el Abierto de Francia, donde los jugadores se quejaron de que el total del dinero de los premios solo representaba el 14,3% de los ingresos del torneo sobre tierra batida.

Wimbledon respondió aumentando el total del dinero de los premios, con los campeones de individuales recibiendo 3,6 millones de libras (4,75 millones de dólares) cada uno.

Un comunicado de una firma asesora que representa a los jugadores indicó el miércoles que la “protesta de acción directa” continuaría durante la primera semana en el All England Club.

El comunicado señaló que la parte de los jugadores de los ingresos proyectados de Wimbledon este año era del 14,4%, lo que estaría por debajo del 14,9% que recibieron hace 10 años.

El All England Club había dicho que estaba “sorprendido y decepcionado por esta acción”.

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