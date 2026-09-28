El novato Payton Tolle abrirá por Boston ante Yankees en 1er juego de serie de comodines

El novato zurdo Payton Tolle abrirá por los Medias Rojas de Boston en el primer juego de la serie de comodines de la Liga Americana la noche del martes contra los Yankees de Nueva York.

Para la serie al mejor de tres, Boston también tendrá el derecho Sonny Gray y al zurdo venezolano Ranger Suárez.

El mánager de los Medias Rojas Chad Tracy hizo el anuncio el lunes, un día después de que el mánager de los Yankees Aaron Boone confirmó que el derecho Cam Schlittler abrirá el primer duelo y que después le seguirán el zurdo Max Fried y el derecho Gerrit Cole.

Tolle tuvo marca de 9-6 con efectividad de 3.03 en 26 aperturas, ponchando a 171 en 148 2/3 entradas. El lanzador de 23 años se enfrentó a los Yankees dos veces este año, limitando a Nueva York a un promedio de bateo de .093 con una efectividad de 0.69. Permitió una carrera y cuatro hits y ponchó a 18 con tres bases por bolas en 13 entradas.

Tolle se midió a un bateador en la serie de comodines de la Liga Americana del año pasado, retirando a Trent Grisham en la novena entrada de la victoria de Nueva York en el segundo juego.

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