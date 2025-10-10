El Masters de Shanghái es un asunto familiar: Rinderknech y su primo Vacherot avanzan a semifinales

Las semifinales del Masters de Shanghái serán un asunto familiar.

Arthur Rinderknech, de 30 años, despachó el viernes a Felix Auger-Aliassime para la victoria más importante de la carrera del francés y seguir los pasos de su primo Valentin Vacherot entre los cuatro mejores del torneo.

Será la primera semifinal de un Masters 1000 para cualquiera de ellos, con la posibilidad de que los primos se enfrenten en la final. Vacherot, quien superó la fase de clasificación del torneo y actualmente es el número 204 del ranking, se enfrentará a Novak Djokovic a continuación. Rinderknech jugará contra Daniil Medvedev, el 16to cabeza de serie.

Vacherot, quien sorprendió a Holger Rune (10mo preclasificado) el día anterior, fue otro espectador del partido de Rinderknech, quien no mostró nerviosismo en su primer duelo de cuartos de final de Masters 1000 al sentenciar una victoria 6-3, 6-4 sobre Auger-Aliassime (13er del ranking) al cabo de 87 minutos.

"Es enorme. Primero que nada, seguí a mi primo", afirmó Rinderknech (54 en el ranking). “Le tocó tener todas esas emociones el jueves y yo estoy tratando de seguir y luchar y hacer lo mismo que él. Ha sido increíble desde el comienzo del torneo”.

“Toda la familia está siguiendo desde casa. Estamos en nuestro propio pequeño mundo aquí. Ha sido increíble y hoy fue una buena actuación de mi parte y estoy feliz de que haya sido en sets corridos, así que no estoy demasiado cansado para mañana”, añadió.

Fue la tercera victoria consecutiva sobre un jugador situado entre los mejores 20 del mundo para Rinderknech. Venía de derrotar a Alexander Zverev (3) y a Jiri Lehecka (19).

Medvedev venció 6-4, 6-4 al australiano Alex de Miñaur (7mo cabeza de serie). El ruso de 29 años selló la victoria con un ace para alcanzar su segunda semifinal de la temporada y mantenerse en camino para lo que sería su primer título ATP en más de dos años.

