J.T. Poston domina el viento en el Memorial, firma la mejor ronda y lidera el torneo

J.T. Poston pisó el green de práctica de putt en el Memorial el viernes justo a tiempo para sentir la primera ráfaga de viento, sabiendo que un campo difícil estaba a punto de volverse aún más duro. Una parte de él tenía ganas de ver cómo iba a rendir una nueva pelota de golf para ayudar con el viento. Se puede decir con seguridad que quedó satisfecho.

Poston hizo ocho birdies en una ronda de 7 bajo par, de 65 golpes, un resultado que se mide mejor por el hecho de que fue nueve golpes mejor que el promedio del field, suficiente para una ventaja de uno sobre Ryan Gerard de cara al fin de semana en Muirfield Village.

Poston estaba con 9 bajo par, 135, un marcador que no muchos vieron venir.

Justin Thomas pegó un flop shot fenomenal desde detrás del green del 18 y embocó un putt de par de 6 pies para pasar el corte por el número.

“No puedo poner en palabras lo difícil que fue eso”, manifestó Thomas, quien de todos modos lo hizo. “Esa fue la ronda de golf más dura que recuerdo, major, no major, fue una locura”.

Todo se trató del viento, no el más fuerte que estos jugadores hayan sentido (especialmente si han estado en Kapalua o Escocia), pero Muirfield Village tiene tantos problemas y tan poco margen para jugar a lo seguro que se volvió desesperante.

Ese no fue el caso de Poston, quien decidió la semana pasada cambiar a lo que llamó la “left dash ball que hace Titleist”.

“Se supone que me ayuda un poco con el viento”, explicó Poston. “Así que sentimos que hoy iba a ser una buena prueba de eso y obviamente rindió muy bien. Tuvimos un par de golpes en los que sentí que no los pegué perfecto y aguantó bastante bien”.

Por supuesto, había un jugador pegando los golpes y, en su caso, embocando los putts. Entonces, ¿fue la pelota de golf o el putter?

“Ambos”, contestó Poston. “La pelota me llevó hasta ahí, el putter me ayudó a meterla en el hoyo”.

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