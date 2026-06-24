El Jazz de Utah elige al escolta Darryn Peterson con el 2do turno del draft de la NBA

Tras un viaje a Canton, Ohio el fin de semana pasado, el Jazz de Utah se sintió más confiado que nunca de seleccionar a Darryn Peterson en el draft. Y Peterson sintió tranquilidad al saber dónde estaría su nuevo hogar.

“Recuerdo haberle dicho a mi agente después de reunirnos en Chicago (en el combine) que hay algo en Utah. Me gustó su energía... así que, que vinieran y volvieran a verme, me hizo sentir igual. Sabía que, si me elegían, iba a estar súper cómodo”, comentó Peterson.

Utah eligió a Peterson, un escolta de 1,98 metros de Kansas, con la segunda selección del draft de la NBA la noche del martes.

“Quiero mostrar esa explosividad que recuperé después de la temporada”, manifestó Peterson. “Me siento mejor que nunca”.

Peterson, que es reservado fuera de la cancha, rechazó visitar y entrenar en Utah durante el periodo previo al draft, y su entorno presionó abiertamente para que fuera la selección número 1.

Pero el Jazz voló el fin de semana a la ciudad natal de Peterson para entrevistarlo y evaluar su nivel de compromiso. Peterson incluso pausó una sesión de tatuaje en sus bíceps para conversar con la directiva de Utah, incluido el presidente de operaciones de baloncesto, Austin Ainge, y el padre de Ainge y director ejecutivo del Jazz, Danny.

“Hablamos de nuestro equipo y nuestro programa, y de cómo encajaría, y él compartió lo emocionado que estaría de estar con nosotros si así se daba la noche del draft”, señaló Austin Ainge.

Peterson es un jugador fluido pero explosivo, con una envergadura de 2,08 metros, por encima del promedio para un escolta de su tamaño, y con recursos tanto ofensivos como defensivos. Con apenas 19 años, siempre ha sido un anotador natural, con un atletismo poco común y una gran lectura del juego.

“Una cosa que se notó mucho fue su ética de trabajo y su confianza, una especie de confianza silenciosa. No le asusta el momento”, afirmó Ainge.

Recluta consensuado de cinco estrellas al salir de la preparatoria, Peterson promedió 20,2 puntos en 24 partidos durante su única temporada universitaria.

Las dudas sobre él se centraban en su disponibilidad. Tuvo un problema de calambres en todo el cuerpo en la pretemporada que requirió hospitalización, y luego se perdió 11 partidos por lesión o enfermedad. Con frecuencia tuvo minutos limitados por la incertidumbre sobre su estado día a día.

“Nuestros médicos revisaron todo lo del combine y todas las pruebas que se ordenaron, y nos sentimos muy tranquilos. Está listo para ponerse en marcha de inmediato y planeamos verlo en la liga de verano”, indicó Ainge.

El entrenador de Kansas, Bill Self, ve grandes cosas en el futuro de Peterson.

“Su techo es que, en 10 años, sea ocho veces All-Star”, dijo Self. “Puede que le tome uno o dos años asentarse, pero será uno de los mejores escoltas de la liga. Será de los más comentados. Creo que será un tipo que promedie 20, 25 por partido a lo largo de su carrera”.

El Jazz quiere ver ese talento de inmediato.

“Darryn encaja en todas las jugadas del libro de jugadas. Es un jugador completo y, en realidad, no hay nada que no pueda hacer”, expresó Ainge.

El Jazz no seleccionaba tan alto desde que eligió a Darrell Griffith con el número 2 en 1980, pese a muchos años terminando cerca del fondo de la clasificación de la NBA durante su reconstrucción.

Algunos aficionados del Jazz esperaban que Utah pudiera elegir a AJ Dybantsa —la selección número 1 de Washington la noche del martes—, ya que jugó parte de su baloncesto de preparatoria en el estado y brilló en Brigham Young, pero una reunión para ver el draft en Utah mostró a aficionados del Jazz celebrando la elección de Peterson. Los directivos del Jazz le mostraron el video a Peterson y no pudo evitar sonreír.

“Soy alguien que va a salir ahí y hacer todo para ayudar a un equipo a ganar”, dijo Peterson. “Ojalá pueda ayudar a Utah a llegar lejos en los playoffs”.

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