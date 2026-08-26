El imperial Bayern Múnich eclipsa la Bundesliga en el regreso de Klopp como DT de Alemania

Cuando Jürgen Klopp observe la Bundesliga a su regreso como seleccionador de Alemania, se le podría perdonar si echa un vistazo a otro lado en busca de emoción.

La nueva temporada de la máxima división de Alemania comienza el viernes, pero poco habrá cambiado respecto. Se da por descontado que el Bayern Múnich se paseará por otro título de liga con escasa oposición. Sería el tercero consecutivo para el Bayern y el 14to en 15 temporadas.

El dominio del gigante bávaro eclipsa a la liga. El Bayern se la toma como un mero calentamiento para la Liga de Campeones.

“La batalla por los puestos de titular en el FC Bayern es más emocionante que la carrera por el campeonato alemán”, escribió Lothar Matthäus, exfigura de Alemania Occidental, en una columna para Sky. Pronosticó que el equipo de Vincent Kompany volvería a ganar la Bundesliga por más de 10 puntos.

El doblete liga-copa del Bayer Leverkusen, manteniéndose invicto en 2024, es la única mancha en el historial del Bayern desde que Klopp llevó al Borussia Dortmund a títulos consecutivos en 2012.

Esta temporada, el antiguo club de Klopp está reconstruyéndose tras un verano de cambios, al igual que el Leverkusen por segundo año después de su éxito sin precedentes bajo Xabi Alonso.

Stuttgart es el rival del Bayern más asentado en lo que será su cuarta temporada completa bajo el entrenador Sebastian Hoeness, pero es probable que la brecha de calidad y recursos entre ambos vuelva a ser demasiado grande.

El Bayern arrolló 3-0 a Stuttgart en la final de la Copa de Alemania en mayo, con Harry Kane firmando un triplete para elevar su cuenta de la temporada a 61 goles.

Kane estará ansioso por estrenarse de nuevo cuando Stuttgart visite Múnich para el partido inaugural de la temporada el viernes.

Mejoras del Bayern

Se espera que el Bayern sea aún más fuerte en la tercera temporada de Kompany como entrenador.

El delantero marroquí Ismael Saibari llegó procedente del PSV Eindhoven para potenciar un ataque ya temible que incluye a Kane, Michael Olise y Luis Díaz.

El defensor alemán Nathaniel Brown llegó desde el Eintracht Frankfurt y ya ha cubierto en el mediocampo, mientras Saibari sigue recuperándose de una lesión sufrida en el Mundial.

El Bayern también cerró el traspaso del adolescente senegalés Bara Sapoko Ndiaye, procedente del Gambia All Stars. Se espera que el prometedor mediocampista de 18 años tenga más protagonismo tras la salida de Leon Goretzka.

Jamal Musiala está de vuelta después de perderse gran parte de la temporada pasada por una fractura de pierna, aunque queda por ver cómo él y el club afrontan el problema neurológico que le hizo desplomarse durante dos partidos de preparación tras un cambio de medicación.

Cambios totales en Dortmund

La reconstrucción del Dortmund comenzó mucho antes del verano, con la llegada en marzo del nuevo director deportivo Ole Book desde Elversberg para reemplazar a Sebastian Kehl, quien se marchó tras supuestas disputas con el director general Lars Ricken. Carsten Cramer asumió como director ejecutivo en octubre en lugar de Hans-Joachim Watzke.

Book heredó una plantilla con una necesidad drástica de cambios y ha tenido un verano ajetreado, incorporando a los mediocampistas ofensivos Konstantinos Karetsas, Joey Vermaan y Giannis Konstantelias desde Genk, PSV y PAOK, respectivamente, para reemplazar a Karim Adeyemi (Barcelona) y Julian Brandt (Ajax).

Los jóvenes defensores Joane Gadou y Kaua Prates llegaron desde Salzburgo y Cruzeiro, respectivamente, mientras que el mediocampista ecuatoriano Justin Lerma y el adolescente japonés Takato Yamamoto también tendrán oportunidades de brillar bajo el entrenador Niko Kovač.

Un posible traspaso de Said El Mala se frustró por las exigencias de Colonia por el adolescente.

Brandt estuvo entre varios jugadores —incluidos Salih Özcan y Niklas Süle— cuyos contratos expiraron. Julien Duranville y Cole Campbell también se marcharon, mientras que al defensor brasileño Yan Couto se le permitió unirse a Como a préstamo.

Se esperan más transferencias antes del 1 de septiembre.

Leverkusen vuelve a mirar a España

Tras disfrutar de tanto éxito bajo Xabi Alonso en 2024, el Leverkusen recurre a otro entrenador español. Carles Martínez llevó a Toulouse a terminar a mitad de tabla durante tres temporadas en la liga francesa.

La primera temporada del Leverkusen sin Alonso fue irregular y decepcionante. Erik ten Hag tuvo un breve y turbulento paso por el cargo, y luego Kasper Hjulmand solo pudo conducir al equipo al sexto puesto.

A Martínez se le encomendará terminar entre los cuatro primeros para clasificarse a la Liga de Campeones.

Pelea por ser el mejor del resto

También se espera que Eintracht Frankfurt, Leipzig y Stuttgart compitan por los lucrativos puestos entre los cuatro primeros.

Adi Hütter está de regreso como entrenador del Frankfurt para calmar las aguas tras el volátil ciclo de Albert Riera la temporada pasada. Riera se enfrentó con jugadores, directivos y aficionados, y luego arremetió contra el club después de ser despedido, afirmando que no se llevaría a ningún jugador del Frankfurt para proyectos futuros. Riera condujo al Frankfurt al octavo puesto, justo fuera de las plazas de clasificación europea.

Leipzig despidió a su entrenador tras terminar tercero la temporada pasada, así que la presión recae sobre el argentino Martín Demichelis para hacerlo mejor. Tendrá que lograrlo sin Yan Diomande, quien se unió al Real Madrid en una operación de mucho dinero. Christopher Nkunku ha regresado para ayudar a cubrir el hueco.

Vuelve el derbi del Ruhr

Schalke regresa a la Bundesliga tras una ausencia de tres temporadas, lo que significa más trabajo para la policía local con el derbi del Ruhr de regreso frente al Dortmund.

El equipo de Miron Muslić intentará durar más que la única temporada que Schalke logró tras el ascenso en 2022, aunque hay temores de una excesiva dependencia del veterano delantero Edin Džeko, que se queda un año más.

Paderborn y Elversberg son los otros equipos que ascendieron. Ambos estarán —como el Schalke— luchando por la permanencia en la 64ta temporada de la Bundesliga. Mientras que el Paderborn ya ascendió antes, en 2014 y 2019, es la primera vez para Elversberg, con sede en Sarre, que jugaba en la cuarta categoría en 2021-22.

Aunque la lucha por el título de la Bundesliga parezca predecible, la batalla por la permanencia y la clasificación europea será todo menos eso.

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