El head coach Shane Steichen reconsidera sus decisiones tras la derrota de los Colts en Kansas City

El entrenador en jefe de los Colts de Indianápolis, Shane Steichen, estudió el video, reconsideró sus decisiones de jugadas durante la derrota en tiempo extra 23-20 el domingo en Kansas City y reconoció el lunes.

Si hubiera manejado el reloj, las situaciones y sus propias decisiones de manera diferente, los Colts podrían no haber desperdiciado una ventaja de 11 puntos en los últimos nueve minutos del tiempo reglamentario, ni haber fallado en conseguir un primer down en el tiempo extra. Y si los Colts (8-3) tienen la intención de romper una sequía de playoffs de cuatro años, Steichen sabe que necesita mejorar.

"Siempre vuelves y te autoevalúas en esas situaciones", afirmó Steichen. "Realmente pensé que en esa última serie en el tiempo reglamentario cuando fuimos pase, pase, pase, podría haber llamado algunas jugadas de carrera allí. Absolutamente podría haber consumido algo de tiempo allí, pero, ya sabes, en retrospectiva, simplemente no funcionó, y me miro a mí mismo primero y ante todo en esas situaciones para mejorar para nuestros muchachos".

No es la primera vez esta temporada que Steichen critica sus propias decisiones, pero esta ciertamente dolió, dado que la ventaja desperdiciada de los Colts permitió a Jacksonville (7-4) y Houston (6-5) acercarse un juego más a los líderes del Sur de la AFC mientras Indianápolis se prepara para enfrentarse a ambos en las próximas dos semanas.

Pero la toma de decisiones fue poco característica para un equipo que entró al juego con solo 19 despejes en toda la temporada mientras convertía 17 de sus 21 intentos en cuarta oportunidad. Los Colts habían tenido tanto éxito que a principios de esta temporada Steichen admitió haber desarrollado una inclinación por mantener a la ofensiva en el campo casi a toda costa en lugar de despejar.

Esta vez, sin embargo, todo cambió.

En lugar de permitir que el mejor corredor de la liga, Jonathan Taylor, consumiera tiempo y desgastara la defensa de los Chiefs, Indy lanzó nueve veces en sus últimas 12 jugadas y despejó las cuatro veces, sin conseguir otro primer down. Indy se convirtió en solo el segundo equipo desde al menos el año 2000 en tener cuatro o más posesiones en el cuarto período o tiempo extra y salir tres y fuera cada vez.

Así no fue como Steichen llevó a los sorprendentes Colts cerca de la cima de la clasificación de la AFC, y tampoco es probable que sea así como se mantendrán allí.

Steichen lo sabe y después del domingo, parece que ha aprendido una valiosa lección para el futuro: Mantente fiel a tu filosofía.

Está funcionando

Presión al pasador. Durante tres cuartos, los Colts mantuvieron a Mahomes en modo de escape. Estaba esquivando a los defensivos, fallando receptores y sin anotar touchdowns. Pero cuando más importaba, Mahomes se escapó y movió las cadenas. Si los Colts continúan presionando a los quarterbacks que no son MVP de esta manera, la defensiva podría estar en gran forma para la recta final.

Necesita ayuda

Defensa contra la carrera. Aunque los Colts permitieron solo 3,6 yardas por acarreo, nuevamente tuvieron dificultades para detener sin el tackle defensivo del Pro Bowl DeForest Buckner (cuello). Kareem Hunt corrió 30 veces para 104 yardas mientras conseguía primeros downs continuamente. El resultado: Kansas City tuvo una ventaja de 17 minutos en la posesión del balón que desgastó a los Colts al final.

