El excorredor de la NFL Chris Johnson revela que le diagnosticaron ELA

Chris Johnson, ex corredor de los Titans de Tennessee, Jets de Nueva York y Cardinals de Arizona, uno de nueve jugadores en la historia de la NFL en correr para más de 2.000 yardas en una sola temporada y que fue seleccionado al Pro Bowl en cada uno de sus primeros tres años con los Titans de Tennessee, reveló en una entrevista televisiva emitida el lunes que le diagnosticaron ELA.

Johnson, de 40 años, pasó 10 temporadas en la liga y jugó por última vez en 2017 para los Cardinals de Arizona. Contó en el programa “Good Morning America” de ABC que le diagnosticaron la enfermedad mortal del sistema nervioso el año pasado.

“Honestamente, no sé si realmente lo procesas por completo”, dijo, usando sus ojos para comunicarse a través de un dispositivo generador de voz computarizado durante la entrevista con Michael Strahan. “Al principio estás en shock. Luego te das cuenta de que tienes dos opciones : puedes rendirte o puedes luchar. Yo elegí luchar”.

Johnson, una selección de primera ronda del draft procedente de East Carolina en 2008, corrió para 7.965 yardas en seis temporadas con los Titans. El oriundo de Orlando, Florida, tuvo 2.006 yardas en 2009 para ganarse el apodo “CJ2K” y ganarse el cariño de la afición de Tennessee.

La propietaria de los Titans, Amy Adams Strunk, en un comunicado difundido el lunes, dijo que la organización mantiene en sus pensamientos a Johnson, a su esposa y a sus cuatro hijos.

“Hay personas que dejan una huella en una organización que simplemente no puedes poner en palabras. Chris Johnson es una de esas personas para nosotros. Su liderazgo en el campo, además de su impacto en el vestidor y en la comunidad de Nashville, lo han escrito permanentemente en la historia de esta franquicia”, dijo Adams Strunk. “Conocer esta noticia es extremadamente difícil, y apoyaremos a Chris en cada paso del camino a lo largo de su trayectoria ”.

A menudo llamada la enfermedad de Lou Gehrig, afecta la comunicación de las células nerviosas con los músculos en todo el cuerpo. La enfermedad provoca debilidad muscular y puede causar el deterioro de la capacidad de moverse, hablar y respirar.

Tim Shaw, quien tuvo una carrera de seis años como linebacker en la NFL y fue compañero de Johnson con los Titans de 2010 a 2012, fue diagnosticado en 2014 a los 30 años con ELA y sigue con vida.

Johnson, quien también jugó una temporada para los Jets de Nueva York, notó por primera vez debilidad en su mano derecha y problemas con el agarre. Todavía entrenaba a diario hace un año. Ahora no puede sostener una taza ni hablar por sí mismo.

“Tu mente se mantiene lúcida. A veces la gente mira a una persona con una discapacidad física y asume que ya no eres la misma persona por dentro”, dijo Johnson. “Sigo pensando igual. Sigo soñando. Sigo amando a mi familia. Mi cuerpo simplemente no coopera”.

Johnson estuvo acompañado en la entrevista por su esposa, Brittany, quien se ha convertido en su cuidadora principal.

“Ella no se ha separado de mi lado en nada de esto. Mis hijos también son una parte enorme de por qué sigo adelante”, dijo Johnson. “Cada día me despierto queriendo más tiempo con ellos para crear más recuerdos y simplemente ser su papá. Ellos me dan una razón para seguir luchando”.

Johnson ha estado participando en tratamientos experimentales con el objetivo de prolongar su vida y ayudar al campo médico a acercarse a una cura para la enfermedad.

Johnson señaló que compartía su diagnóstico porque, si ayuda a que “aunque sea una persona” reciba el diagnóstico antes, inspira más investigación o le da esperanza a otra familia, “entonces vale la pena”.

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