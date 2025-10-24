El estadounidense Donnell Whittenburg gana el oro en el Mundial de gimnasia en su 6to intento

La larga espera de Donnell Whittenburg para subrir a lo más alto del podio ha terminado.

El gimnasta estadounidense de 31 años se llevó el viernes la medalla de oro en anillas en el campeonato mundial. La puntuación de 14.700 del nativo de Baltimore fue suficiente para superar al turco Adem Asil y al chino Lan Xingyu por el primer puesto.

Whittenburg ha sido una figura constante del equipo de Estados Unidos durante más de una década, manteniéndose en el deporte a una edad en la que la mayoría de sus contemporáneos han emprendido otros menesteres. El viaje a Yakarta marcó la sexta aparición de Whittenburg en los mundiales, y el oro que ganó se unió al bronce que obtuvo en Japón en 2014 y al bronce que se llevó en salto en 2015.

Whittenburg ha sido durante mucho tiempo uno de los gimnastas más poderosos del mundo. Ese poder se traduce particularmente bien en anillas, donde tiene un triple mortal hacia atrás en posición carpada nombrado en su honor en el código de puntuación del deporte.

Encabezó la clasificación a principios de esta semana y fue igual de constante durante las finales. También ejecutó su salida con destreza, lo cual no era un hecho considerando que estuvo cerca de lesionarse gravemente al intentarlo durante el campeonato de Estados Unidos en agosto, cuando su brazo derecho se atascó en una de las anillas, lo que provocó una caída fea de la que pudo salir caminando.

El oro fue el primero de un estadounidense en anillas en un Mundial. Whittenburg tendrá la oportunidad de sumar a su colección de medallas cuando compita en las finales de barras paralelas más adelante en el campeonato.

También el viernes, la rusa Angelina Melnikova, flamante campeona del concurso completo, sumó oro en salto y plata en barras asimétricas en las finales de eventos. El promedio combinado de 14.466 de sus dos saltos superó a la canadiense Lia-Monica Fontaine con 14.033. La estadounidense Joscelyn Roberson, mermada por lesiones, ganó el bronce.

La plata de Melnikova en barras asimétricas, detrás de la campeona olímpica y mundial Kaylia Nemour de Argelia, elevó el conteo de medallas de carrera de Melnikova en campeonatos mundiales a ocho. Este año marcó la primera aparición de Melnikova en una competencia internacional importante desde 2021. La Federación Internacional de Gimnasia prohibió a los gimnastas rusos competir en 2022 debido a la guerra de Rusia con Ucrania. Melnikova compite en Indonesia como neutral.

Nemour se recuperó de un decepcionante cuarto lugar en el concurso completo para ofrecer un espectáculo en barras, su evento característico. La rutina de la argelina de 18 años, técnicamente exigente pero también notablemente elegante, es posiblemente la mejor realizada por cualquier gimnasta activa en cualquier aparato del planeta. Su puntuación de 15.566 en las finales fue incluso mejor que los 15.533 que logró durante la clasificación.

El británico Jake Jarman ganó el oro en la final de ejercicio de suelo masculino, seguido por su compatriota Luke Whitehouse y el filipino Carlos Yulo, campeón olímpico en París 2024.

El chino Hong Yangmin superó al armenio Mamikon Khachatryan por el oro en caballo con arcos. Terminaron con la misma puntuación de 14.600, con Yangmin obteniendo la victoria gracias a una puntuación de ejecución más alta (9.0) que Khachatryan (8.8) a pesar de completar una rutina ligeramente más fácil. El estadounidense Patrick Hoopes ganó el bronce.

La competencia concluye el sábado cuando se llevarán a cabo las finales de eventos en salto masculino, barras paralelas y barra fija, mientras que las mujeres competirán en viga de equilibrio y ejercicio de suelo.

