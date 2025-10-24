Rafa Benítez contratado como técnico del Panathinaikos griego

Rafa Benítez, el otrora técnico de Liverpool y Real Madrid, ha sido contratado para dirigir a Panathinaikos con un acuerdo que, según los medios griegos, representa el salario más alto jamás pagado a un entrenador en el país.

El club ateniense, que marcha a los tumbos y se encuentra en el séptimo lugar de la Superliga griega de 14 equipos, anunció el viernes que el experimentado timonel español firmó un contrato que, según se informa, se extiende hasta 2027.

Los medios locales informaron que el acuerdo tiene un valor cercano a los 4 millones de euros (4,6 millones de dólares) por temporada e incluye una opción para extenderlo por una temporada adicional.

Benítez, de 65 años, quien también ha entrenado al Inter de Milán, Napoli, Chelsea, Newcastle y Valencia, fue despedido por el Celta de Vigo en marzo de 2024 después de que su equipo solo ganara cinco partidos de liga.

Benítez fue despedido por el Everton de la Liga Premier inglesa, después de 200 días a principios de 2022 tras no poder superar su exitosa etapa con el archirrival Liverpool.

Bajo la dirección de Benítez, Liverpool conquistó de manera memorable el título de la Liga de Campeones en 2005 en el "Milagro de Estambul", alcanzó la final de 2007 y alzó la Copa FA en 2006.

Benítez fue el entrenador interino de Chelsea cuando los Blues ganaron el título de la Liga Europa en 2013. Llevó al Napoli a la victoria en la Copa Italia en 2014.

El Madrid despidió a Benítez en enero de 2016 tras un ciclo de apenas siete meses.

Panathinaikos cesó a Rui Vitoria el mes pasado. Christos Kontis había dirigido como iinterino. El equipo perdió 3-1 ante Feyenoord el jueves en la Liga Europa.

El primer partido de Benítez al mando será el domingo cuando Panathinaikos reciba al colista Asteras Tripolis.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes