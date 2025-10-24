Rybakina asegura última plaza para Finales WTA al vencer a Mboko en Tokio

Elena Rybakina aseguró la última plaza disponible para las Finales de la WTA al vencer el viernes 6-3, 7-6 (4) a la adolescente canadiense Victoria Mboko en los cuartos de final del Abierto Pan Pacífico.

La campeona de Wimbledon 2022 se enfrentará a la checa Linda Noskova en las semifinales del torneo en Tokio.

Rybakina, quien representa a Kazajistán, superó a la rusa Mirra Andreeva para quedarse con el octavo lugar para las lucrativas Finales de la WTA del próximo mes en Arabia Saudí.

“Es fabuluso poder jugar algunos partidos más, especialmente contra rivales de alto nivel. La semana pasada, me concentré en un sacar adelante un partido a la vez y sabía que para clasificarme sería un camino arduo”, dijo Rybakina.

En las Finales de la WTA, programadas del 1 al 8 de noviembre, Rybakina se unirá a la número uno mundial Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Madison Keys, Jessica Pegula y Jasmine Paolini.

Gauff defenderá el título en Riad. La estadounidense venció a la campeona olímpica Zheng Qinwen en la final del año pasado y se embolsó 4,8 millones de dólares en premios.

___

