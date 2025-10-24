Con 42 puntos, Curry lleva a Warriors a victoria de 137-131 sobre Nuggets en emocionante prórroga

Stephen Curry anotó 42 puntos, incluido un triple que empató el encuentro al final del tiempo regular para guiar el jueves a los Warriors de Golden State hacia un triunfo de 137-131 sobre los Nuggets de Denver.

Los Warriors se sobrepusieron a los 50 puntos conseguidos por Aaron Gordon, la mayor cifra en su trayectoria. Montaron una racha de 12-2 en el tiempo extra, que comenzó con un triple desde la esquina por parte del dominicano Al Horford y contó con otro devastador de Jimmy Butler, el cual puso el marcador 133-127 con 41 segundos por jugar.

Así, Golden State ha comenzado la temporada con una foja de 2-0.

Gordon rompió el récord de franquicia de Alex English para un partido inaugural de temporada, de 47 puntos, establecido en 1985 contra Golden State. Los diez triples de Gordon igualaron la marca de Terry Rozier establecida en 2020, de la mayor cantidad en un partido inaugural de una campaña.

Hubo un final dramático del tiempo regular. Gordon encestó un triple que rompió el empate con 25,7 segundos por jugar, sólo para que Curry empatara 4,3 segundos después con un largo disparo.

Nikola Jokic falló un tiro en la pintura justo antes del timbre, enviando el juego a tiempo extra, donde los Warriors tomaron el control.

