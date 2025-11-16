Stay up to date with notifications from The Independent

El alero de los Knicks OG Anunoby estará fuera al menos dos semanas por una distensión en el muslo

Brian Mahoney
Domingo, 16 de noviembre de 2025 14:14 EST
OG Anunoby se perderá al menos dos semanas debido a una distensión en el isquiotibial izquierdo, en otro golpe por lesión para los Knicks de Nueva York, dijo el domingo una persona con conocimiento de los detalles.

La persona informó a The Associated Press bajo condición de anonimato, ya que no hubo un anuncio sobre el estado de Anunoby, que no viajará en la gira de cinco partidos de los Knicks que comienza el lunes en Miami. El alero será evaluado nuevamente en dos semanas.

Anunoby se lesionó al inicio de la victoria de los Knicks por 140-132 sobre el Heat el viernes. Los Knicks ya estaban sin el escolta All-Star Jalen Brunson en ese juego debido a un esguince en el tobillo derecho.

Anunoby es el tercero en los Knicks con 15.ocho puntos por partido y es considerado su mejor jugador defensivo.

