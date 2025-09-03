El dominio de Chiefs en el Oeste de la Americana enfrenta desafíos de Broncos, Chargers y Raiders

Los Chiefs de Kansas City han ganado tres de los últimos seis Super Bowls, han jugado siete finales consecutivas de la Conferencia Americana y han conquistado la División Oeste durante nueve temporadas al hilo.

Patrick Mahomes y Andy Reid están a dos títulos del récord de 11 coronas divisionales consecutivas que Tom Brady y Bill Belichick acumularon en el Este cuando estaban juntos en Nueva Inglaterra.

Sin embargo, el dominio de los Chiefs en la división nunca ha parecido más tenue, y no sólo porque fueron humillados 40-22 por los Eagles de Filadelfia en el Super Bowl, lo que les negó un tercer desfile consecutivo para festejar un título, algo sin precedentes.

Los Broncos de Denver reforzaron una defensa que ya era de élite, encabezada por el Jugador Defensivo del Año de la liga, el esquinero Patrick Surtain II, y añadieron varios destinatarios clave para el mariscal de campo de segundo año Bo Nix, quien estuvo a un gol de campo bloqueado sin tiempo restante de barrer a los Chiefs en su año de novato (si bien la victoria de Denver por 38-0 como local en la Semana 18 fue contra suplentes).

El entrenador de los Broncos, Sean Payton, no puede dejar de elogiar a su plantel, y con razón.

Los Chargers de Los Ángeles disfrutaron de un resurgimiento en 2024 bajo las órdenes del nuevo entrenador en jefe Jim Harbaugh. Justin Herbert ganó más partidos (11) y lanzó menos intercepciones (tres) que nunca.

Los Chargers perdieron dos veces ante los Chiefs, por siete y dos puntos. Kansas City tuvo un impresionante récord de 10-0 en encuentros decididos por una sola anotación en su camino al Super Bowl.

Si los Chiefs pueden volver a ser tan eficientes en partidos apretados, ello sería crucial para determinar si se mantienen o no en el trono.

Y los Raiders de Las Vegas contrataron a Pete Carroll, entrenador que alguna vez conquistó el Super Bowl y quien trajo consigo a su exmariscal de campo en Seattle. Geno Smith tuvo tres temporadas ganadoras como titular de los Seahawks tras la salida de Russell Wilson.

La incorporación de Carroll le da al Oeste de la Americana una concentración de entrenadores prestigiados nunca antes vista. Liderados por Reid, el líder activo de la liga en triunfos, el cuarteto de entrenadores del Oeste de la AFC posee un impresionante total de 721 victorias colectivas en la NFL.

¿Pueden los Chiefs recuperarse del desastre del Super Bowl?

Los Chiefs fueron derrotados 31-9 por Brady y los Buccaneers de Tampa Bay en 2021 y la temporada siguiente perdieron en casa la final de la AFC ante Joe Burrow y los Bengals de Cincinnati.

Luego llegaron a tres Super Bowls consecutivos, ganando dos.

Su regreso en 2025 podría depender del resurgimiento de Travis Kelce.

El ala cerrada cuatro veces All-Pro ha adelgazado considerablemente desde el final de la temporada pasada, cuando se le vio caminar abatido para abandonar el terreno del Superdome de Nueva Orleans después de que los Chiefs fueron anulados por los Eagles.

"Está esbelto ahora mismo. Parece que tiene 20 años", dijo Reid.

Algunos habían especulado que la derrota abrumadora ante los Eagles en febrero iba a llevar a Kelce al retiro, pero el astro que recién le propuso matrimonio a Taylor Swift está de vuelta y listo para servir nuevamente como el destinatario principal de Mahomes.

La defensa de Denver podría ser de clase mundial

Payton no ha rehuido los pronósticos ambiciosos para los Broncos este año. Ha dicho a la gente que tiene uno de sus mejores equipos de todos los tiempos y ha declarado que Nix es parte de un puñado de los mejores mariscales de campo en la NFL.

Gran parte de ese optimismo proviene del fortalecimiento de una defensa ya sólida.

Los Broncos atrajeron al safety Talanoa Hufanga y al linebacker Dre Greenlaw de los 49ers de San Francisco como agentes libres. Usaron su selección de primera ronda en el exastro de la Universidad de Texas Jahdae Barron, quien ganó el Premio Jim Thorpe como el mejor back defensivo del país y fue un All-American consensuado.

El linebacker Alex Singleton, que regresa tras un desgarro del ligamento cruzado anterior que lo dejó fuera la mayor parte de la temporada pasada, dijo que Greenlaw ha traído una nueva actitud a la defensa de Denver.

"Me encanta venir a trabajar con él todos los días", comentó Singleton. "Ha sido muy divertido. Juega rápido, juega rudo, todo lo que quieres de un linebacker".

Herbert, listo para el siguiente paso con Harbaugh

Los Chargers apuntan a ganar la división por primera vez desde 2009 tras la primera temporada de Harbaugh, en la que el equipo regresó a los playoffs y Justin Herbert lanzó solo tres intercepciones durante todo el año.

Herbert no debería tener nervios en el día inaugural, cuando los Chargers reciban a los Chiefs en São Paulo, Brasil, no después de jugar en la pretemporada por primera vez en su carrera.

El mariscal de campo de 27 años que entra en su sexta campaña completó dos de cinco para 46 yardas mientras jugaba la serie de apertura contra los Rams.

Herbert nunca había jugado en un partido de exhibición antes, en sus primeras cinco temporadas en la NFL, pero el mariscal de campo de 262,5 millones de dólares pidió algo de acción limitada en esta salida para trabajar con la ofensiva renovada de los Bolts, que ahora carece del tackle izquierdo titular Rashawn Slater.

"Quería salir y ver la presión del pase", dijo Herbert, quien fue capturado una vez por los Rams. "En la práctica, como mariscal de campo, no siempre sientes realmente la presión contra el pase, así que pensé que sería útil".

En 2020, cuando Herbert era novato, la pretemporada se canceló debido a la pandemia. Para 2021, Herbert venía de un año de novato estelar y el entonces entrenador de los Chargers, Brandon Staley, no quería arriesgarse a una lesión durante el encuentro de exhibición.

Staley mantuvo ese enfoque en 2023. El año pasado, Herbert usaba una bota ortopédica por una lesión en la fascia plantar en el pie derecho que le hizo perderse casi tres semanas de campamento de prácticas.

Carroll y Smith buscan repetir el éxito de Seattle en Las Vegas

Las huellas de Tom Brady están por todas partes en los renovados Raiders, que han hecho cambios significativos en la estructura de su equipo.

El propietario Mark Davis ha dado más control al dueño minoritario Brady, y el ex quarterback influyó en la contratación de Carroll como entrenador y de John Spytek como gerente general. La dupla adquirió a Smith y reclutó al corredor Ashton Jeanty para renovar la ofensiva.

Carroll pasó 14 temporadas en Seattle, con un récord de 137-89-1 y logró victorias por margen de dos dígitos ocho veces en un período de nueve años, llegando a dos Super Bowls y ganando uno.

Smith revitalizó su carrera con los Seahawks, firmando en 2019 como suplente y luego convirtiéndose en titular en 2022. Fue seleccionado por la AP como el Regreso del Año, cuando lideró la liga con una proporción de pases completos del 69,8% y lanzó para 4.282 yardas y 30 touchdowns.

Orden previsto en que quedarán:

Chiefs, Broncos, Chargers, Raiders

