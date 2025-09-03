Freeland, Chapman y Adames expulsados tras el 30º jonrón de Devers; Gigantes vencen a Rockies

El dominicano Rafael Devers conectó su 30º jonrón y el abridor Kyle Freeland se disgustó por su celebración, lo que llevó a tres expulsiones, en el duelo que los Gigantes de San Francisco terminaron ganando el martes 7-4 a los Rockies de Colorado.

Freeland, el dominicano Willy Adames y Matt Chapman fueron echados en la primera entrada.

Devers admiró el alto vuelo de la pelota en su jonrón de dos carreras. Freeland (3-14) intercambió palabras con Devers en su camino a primera base, lo que llevó a un altercado y a las expulsiones subsecuentes.

El quisqueyano se mudó de la primera base a la tercera. Nunca antes en la campaña había jugado en la antesala.

Christian Koss se movió de la segunda base al campocorto, mientras que Casey Schmitt reemplazó a Adames en la alineación y a Koss en la intermedia. Dominic Smith reemplazó a Chapman en la alineación y a Devers en la primera base.

El venezolano Antonio Senzatela relevó a Freeland, quien no registró un solo out.

Schmitt conectó un jonrón en solitario en la quinta entrada, su décimo de la campaña. Tres bateadores después, el venezolano Wilmer Flores conectó un jonrón de dos carreras, su 15º. Patrick Bailey disdparó un jonrón de dos carreras en la octava.

Logan Webb (13-9) lanzó cinco entradas y permitió dos carreras para los Gigantes. Ryan Walker consiguió su 13er rescate.

Por los Gigantes, el boricua Heliot Ramos de 4-1 con una anotada. El dominicano Devers de 5-1 con una anotada y dos producidas. Los venezolanos Wilmer Flores de 5-1 con una anotada y dos impulsadas, Luis Matos de 5-1.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 4-2. El cubano Yanquiel Fernández de 3-0.