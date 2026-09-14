El desplome de Djokovic en el ranking marca la 1ra vez desde 2002 sin un "Big 3" en el Top 10

George W. Bush era presidente. El euro acababa de entrar en circulación. Y Ronaldo acababa de conducir a Brasil a su quinta Copa del Mundo.

Han pasado casi 25 años desde la última vez que ningún integrante de los Tres Grandes —Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic— apareció en el Top 10 del ranking del tenis masculino.

Djokovic, de 39 años y último miembro del trío que sigue compitiendo, cayó del puesto número 5 al número 12 cuando se publicaron las clasificaciones más recientes el lunes, y es la primera vez desde octubre de 2002 que ni él, ni Federer ni Nadal figuran entre los 10 primeros del escalafón.

Federer y Nadal se retiraron en 2022 y 2024, respectivamente. Federer tenía 41 años cuando se detuvo y Nadal 38.

Lleyton Hewitt era número 1 en octubre de 2002 y —como medida de cuánto tiempo ha pasado— su hijo, Cruz Hewitt, de 17 años, es ahora un profesional en ascenso.

Djokovic sucumbió en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos ante el argentino Mariano Navone hace 15 días.

Fue la eliminación más temprana de Djokovic en un Grand Slam en dos décadas —desde el Abierto de Australia de 2006— y la primera vez que perdió en su debut en el Abierto de Estados Unidos.

“He estado muy orgulloso de todos los logros del pasado, pero este es el presente”, Djokovic declaró tras la derrota en Nueva York.

Los 24 títulos de Grand Slam de Djokovic son dos más que los 22 de Nadal y cuatro más que los 20 de Federer.

Rachas récord en el ranking

Federer apareció por primera vez en el Top 10 más adelante en octubre de 2002 y se mantuvo allí hasta finales de 2016. Durante ese periodo tuvo una racha récord de 237 semanas como número 1.

Nadal ingresó al Top 10 en abril de 2005, durante su irrupción, con 18 años, en las canchas de arcilla de Europa. El español permaneció allí durante un récord de 912 semanas consecutivas hasta 2023.

Djokovic fue el último de los Tres Grandes en entrar al Top 10, en 2007. Ha tenido un récord de 428 semanas totales como número 1.

Alcaraz contempla tomarse más descansos

Con los actuales líderes Jannik Sinner y Carlos Alcaraz perdiéndose Grand Slams este año por lesiones, y con Alcaraz diciendo que planea tomarse más descansos en temporadas futuras, todavía no está claro si la generación actual tendrá tanta permanencia como los Tres Grandes.

“Estoy orgulloso del hecho de que pude jugar de enero a noviembre durante toda mi carrera. Realmente nunca me perdí la temporada bajo techo ni Australia ni ninguna de las giras por Estados Unidos”, comentó Federer antes de su ingreso al Salón Internacional de la Fama del Tenis el mes pasado.

“Más o menos aparecía en todas partes. Nunca quise que todo girara en torno a los Slams. Recuerdo que Pistol (Pete Sampras) hablaba mucho de que, hacia el final de su carrera, para él eran solo los Slams, y no me gustaba la idea de que ese fuera mi caso", dijo Federer. "Me gustaban demasiados otros torneos y me encanta el circuito ATP. Así que, desde ese punto de vista, realmente traté de mantener todo como una prioridad”.

Zverev fue el más consistente este año

Ya de por sí, este año ha sido bastante diferente del año pasado en cuanto a las finales masculinas en los Grand Slams.

Después de que Sinner y Alcaraz se enfrentaran en tres de las cuatro finales de torneos grandes el año pasado, no se enfrentaron en ninguna en 2026.

Alcaraz se perdió Roland Garros y Wimbledon por una lesión en la muñeca derecha, y Sinner se retiró del US Open por una lesión en la rodilla derecha.

Aunque tanto Alcaraz (Abierto de Australia) como Sinner (Wimbledon) conquistaron Grand Slams este año, el jugador más consistente en el cuadro masculino fue Alexander Zverev, quien ganó Roland Garros y el US Open, perdió la final de Wimbledon y alcanzó las semifinales en Australia.

Aun así, Zverev no estaba dispuesto a proclamarse el mejor.

“Si todos están sanos, creo que Jannik sigue por delante. Es así de simple”, expresó Zverev después de vencer a Ben Shelton para conquistar el título del Abierto de Estados Unidos el domingo.

En el nuevo ranking, Sinner, Zverev y Alcaraz se mantuvieron 1-2-3, respectivamente, mientras que Ben Shelton, subcampeón del US Open, subió cinco puestos hasta el número 4.

Rybakina reemplaza a Sabalenka en el número 1

El panorama estaba un poco más claro en el circuito femenino, donde Elena Rybakina ganó dos de los cuatro Grand Slams este año: el Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos.

La actuación de Rybakina en Nueva York le permitió escalar al número 1 del ranking, poniendo fin a la racha de 99 semanas de Aryna Sabalenka en la cima.

"Su saque es increíble. La manera en que ella puede dar un paso al frente y superarte en la cancha, y especialmente si es una cancha del Abierto de Estados Unidos donde es súper rápida, definitivamente es una enorme ventaja para ella”, señaló Sabalenka después de que Rybakina le conectara 12 aces en la final de Flushing Meadows.

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El redactor deportivo de AP Brian Mahoney en Nueva York contribuyó a este informe.

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