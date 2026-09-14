Christian Ramírez anota un gol en cada tiempo y da a Austin victoria 2-1 sobre Whitecaps

Christian Ramírez anotó un gol en cada tiempo para darle a Austin FC una victoria por 2-1 sobre los Whitecaps de Vancouver el domingo.

Austin se mantiene a un punto por debajo de la línea de clasificación a los playoffs.

Vancouver se ubica en la cima de la tabla de la Conferencia Oeste con 46 puntos.

Los goles de Ramírez en los minutos 28 y 60 fueron los únicos dos remates a puerta de Austin en el partido, frente a los seis de Vancouver. Ramírez clavó un disparo de derecha en la parte baja de la red para el 1-0. Luego, en el segundo tiempo, reventó un tiro a la parte alta de la portería.

Brian White igualó el marcador 1-1 en el 49 con su 15to gol en la MLS esta temporada. White le ganó la posición a su defensor para llegar al balón, se internó en territorio de Austin y envió un remate rasante, rodado, que superó a Brad Stuver.

El defensa de Austin Guilherme Biro fue expulsado con su segunda tarjeta amarilla en el 90.

Vancouver no contó con el mediocampista Thomas Müller debido a una lesión en el muslo sufrida en una victoria por 3-0 sobre el LA Galaxy el miércoles.

Revolution se impone 2-1 al Fire

Dor Turgeman anotó un gol en el primer tiempo y dio una asistencia en el segundo, Peyton Miller marcó en su 50mo partido como titular en la MLS, y el Revolution de Nueva Inglaterra venció 2-1 al Fire de Chicago.

Nueva Inglaterra pasó a ocupar en solitario el tercer lugar de la Conferencia Este con 43 puntos, 11 por detrás del líder Nashville.

Chicago venía de empatar 1-1 contra Inter Miami CF ante una cifra récord del club de 63.094 aficionados.

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