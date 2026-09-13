Trinity Rodman llega desde su partido para ver a su novio Ben Shelton en la final del US Open

Trinity Rodman se trasladó de un campo de fútbol en Washington a la cancha de tenis en Nueva York a tiempo para ver a su novio Ben Shelton en la final del Abierto de Estados Unidos.

Shelton tuvo que comenzar su primer intento de ganar un título de Grand Slam sin Rodman en las gradas. Ella estaba ocupada con su propia carrera, jugando el domingo con el Washington Spirit de la NWSL.

Rodman, una estrella de la selección nacional femenina de Estados Unidos, estuvo con el Spirit en su derrota 3-0 en casa ante Boston Legacy FC.

Pero llegó en algún momento antes del final de la derrota de Shelton por 6-3, 7-6 (2), 5-7, 6-2 ante Alexander Zverev, con una camiseta con el rostro de Shelton, animándolo y, en un momento, pareciendo secarse las lágrimas durante la ceremonia de premiación.

“Trinity, pensé que hoy tenías un partido. Bien por ti también. Eres el amuleto de la suerte... no hoy, pero por lo general”, bromeó Zverev durante sus comentarios posteriores al partido.

Rodman había estado en varios partidos del US Open durante la marcha de Shelton hacia su primera final de un major, incluida su victoria sobre el campeón defensor Carlos Alcaraz en los cuartos de final, que terminó a las 3:33 de la mañana, el desenlace más tardío en la historia del Abierto de Estados Unidos.

Llevó una camiseta negra que decía “I (heart) my boyfriend” mientras veía la victoria de Shelton en la segunda ronda.

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