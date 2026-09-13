Schlittler toma el liderato de efectividad en MLB y Yankees vencen 2-0 a Mets

Cam Schlittler se apoderó del liderato de efectividad de las Grandes Ligas al combinarse en un juego de tres hits que ayudó a los Yankees de Nueva York para estar más cerca de su 61ra clasificación a la postemporada con una victoria el domingo 2-0 sobre los Mets.

Schlittler (14-6) permitió un hit en seis entradas, su 21ra apertura de este año en la que toleró una carrera o menos. El único otro lanzador de 25 años o menos con más aperturas con estas cifras en los últimos 110 años fue Dean Chance, de los Angelinos de Los Ángeles, con 22 en 1964, según cifras de las Grandes Ligas.

La efectividad de Schlittler, de 1.945, está por debajo de la de Jacob Misiorowski, de Milwaukee, que es de 1.952. Schlittler ponchó a ocho y dio dos bases por bolas, mientras Toronto se fue de 11-0 contra su recta.

Ben Rice abrió el juego con su 38vo jonrón para los Yankees y Austin Wells puso fin a una mala racha de 0 de 20 con un cuadrangular en la tercera entrada hacia el segundo nivel del jardín derecho ante Christian Scott (4-5).

Aaron Judge se ponchó tres veces y está bateando 17-3 desde que regresó el martes de una fractura de costilla.

Los Yankees (86-63), que lideran la carrera por el comodín de la Liga Americana y están a cuatro juegos de Tampa Bay en el Este de la Liga Americana, ganaron dos de tres en la Serie del Subway del fin de semana. Quedaron en posición de asegurar su novena clasificación a la postemporada en 10 temporadas, dependiendo de los resultados de otros equipos el domingo.

Schlittler (14-6) lanzó 4 2/3 entradas sin permitir hit antes de que Brett Baty conectara un doble contra la pared del jardín derecho en su lanzamiento número 73. Schlittler cerró su labor de 94 lanzamientos al recibir un batazo de regreso de 111,5 mph de Bo Bichette en la parte posterior del muslo derecho, que se desvió hacia Wells. Schlittler salió del terreno y se dirigió directamente al clubhouse.

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