El debut del mundialista neocelandés Tim Payne en Olimpia llega con un golazo

El mundialista neocelandés Tim Payne debutó el domingo en Olimpia de Paraguay coronando la goleada por 5 a 0 del franjeado ante Rubio Ñu, con un remate colocado desde la medialuna del área, tras saltar de la banca y jugar poco más de 20 minutos.

En su afán por mostrar sus condiciones, el lateral se mandó al ataque y definió con un remate esquinado, de media distancia, a la derecha del portero rival.

El entrenador argentino Pablo “Vitamina” Sánchez le dio pocos minutos al defensor, que había presenciado dos partidos desde la banca, pero le alcanzaron para mostrar que puede aportar salida clara desde el fondo, presión en ofensiva y también gol, algo que Olimpia no había conseguido en las primeras 2 fechas del torneo que lidera 2 de Mayo.

“Fue un buen momento para que la gente pueda disfrutarlo, incluso con un gol”, resumió sobre la actuación del defensor.

Sánchez reveló en rueda de prensa que pensó en Payne para el 11 titular, pero la decisión estuvo condicionada por el mal arranque del equipo en el torneo. “Entendíamos que, como habíamos arrancado muy mal, iba a ser una carga ponerlo desde el principio y darle la responsabilidad”, reveló.

A los 15 minutos de comenzado el partido el argentino Braian Romero abrió la cuenta para el local con un cabezazo, en lo que fue su primer gol en el club, y el primero del equipo en el torneo. Delmás amplió la ventaja con un remate de izquierda antes de irse al entretiempo.

El complemento comenzaba con las condiciones ideales en el marcador para el ingreso de Payne con el 3 a 0 marcado por Benítez. Sin embargo, el neozelandés no formó parte de la primera tanda de cambios.

El esperado ingreso del mundialista se concretó a los 69 minutos y generó gran ovación del público, que esperaba por verlo en acción. Enseguida tuvo trabajo al lanzar un lateral y a los pocos minutos celebró el cuarto gol de su equipo, convertido por Fernando Cardozo. También hubo tiempo para que sienta el rigor del fútbol sudamericano en algunas pelotas divididas con el rival, colista con un punto.

“Entiendo que hay una hay una excitación y una exaltación con Tim, dignas de un tipo muy popular. Estas cuestiones extrañas que tiene la vida y el fútbol”, definió el entrenador sobre el neozelandés, a quien definió como “buen jugador y buena gente”.

Payne, quien se viralizó durante el Mundial gracias a la campaña de un influencer argentino, sorprendió al mundo del fútbol al fichar con el Club Olimpia de Paraguay.

El número de seguidores de Payne en Instagram se disparó de 4.700 a 5,8 millones después de que el influencer El Scarso, cuyo nombre real es Valen Scarsini, lo identificó como el jugador del Mundial con menos seguidores en redes sociales.

La fama repentina hizo que clubes de Argentina, Paraguay, Uruguay y México mostraran interés por firmar a Payne. El defensor confirmó un informe previo de The Associated Press de que había alcanzado un acuerdo por un año con el equipo paraguayo.

Una tarde linda la de hoy, en la cual logramos lo que pretendíamos haber logrado en los partidos anteriores, tuvimos un comienzo muy feo.

Era un buen momento, el equipo se veía sólido. Nosotros hablamos en el CT con la posibilidad de que juegue Tim, que sea de la partida, pero entendíamos que como habíamos arrancado muy mal iba a ser una carga ponerlo desde el principio y darle la responsabilidad.