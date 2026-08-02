Caballero pega jonrón, Cole lanza hasta la 6ta y Yankees vencen 2-1 a los Cachorros

El panameño José Caballero conectó un jonrón de dos carreras, Gerrit Cole lanzó hasta la sexta entrada y los Yankees de Nueva York resistieron el domingo para vencer por 2-1 a los Cachorros de Chicago.

Nueva York recibió 3 1/3 entradas sin permitir carreras de los relevistas Brent Headrick, Paul Blackburn y David Bednar para llevarse dos de tres en Wrigley Field.

Seiya Suzuki terminó con dos hits por Chicago, incluido un doble. Michael Busch impulsó una carrera.

Cole (5-5) permitió una carrera con cuatro hits en su 13ra apertura desde que regresó de una cirugía Tommy John. El derecho ponchó a cinco y dio tres bases por bolas, pero necesitó ayuda del bullpen.

Headrick relevó a Cole con las bases llenas y dos outs en la sexta, y logró que Nico Hoerner elevara la pelota para el out. Ponchó a los tres bateadores en la séptima.

David Bednar sorteó una base por bolas en la novena para su 24to salvamento.

Colin Rea (8-8) permitió dos carreras con tres hits. Ponchó a siete, incluidos los primeros cinco bateadores de los Yankees, y otorgó una base por bolas.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes