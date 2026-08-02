Álvarez iguala su récord de hits, Peña pega jonrón y Astros barren a Rangers 7-3

El cubano Yordan Álvarez igualó un máximo de su carrera con cuatro hits, el dominicano Jeremy Peña conectó un jonrón y los Astros de Houston aprovecharon una séptima entrada de cuatro carreras para despegarse el domingo y completar una barrida en la serie con un 7-3 ante los Rangers de Texas.

Cam Smith y LaMonte Wade Jr. conectaron sencillos productores consecutivos para abrir una decisiva séptima entrada antes de que Álvarez la rematara con un doble de dos carreras. Álvarez terminó de 5-4 con tres dobles y dos carreras impulsadas.

El venezolano José Altuve abrió el marcador con un sencillo productor de una carrera, y Peña amplió la ventaja a 3-0 en la cuarta con su 13er jonrón del año.

Peter Lambert lanzó 5 2/3 entradas por Houston, ponchó a ocho y permitió dos carreras con tres hits. Lambert retiró en orden a los primeros 12 bateadores de los Rangers antes de que su intento de juego sin hit se terminara con un sencillo en la quinta.

Bryan Abreu (3-3) se acreditó la victoria tras ponchar a dos en 2/3 de entrada y AJ Blubaugh lanzó una novena sin hits para su primer salvamento de la temporada.

Los Rangers anotaron dos en la quinta con sencillos productores de Evan Carter y el dominicano Ezequiel Durán.

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