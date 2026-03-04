El debut de Cadillac y la historia de la F1 muestra que nuevos equipos pueden triunfar o fracasar

Cadillac podría ser el equipo nuevo mejor preparado en la historia de la Fórmula 1.

El equipo respaldado por General Motors acumuló kilómetros virtuales en simulaciones de carrera detalladas el año pasado y fue fiable en las pruebas de pretemporada con su nuevo auto, bautizado en honor a Mario Andretti, aunque es probable que esté peleando con el atribulado Aston Martin por no terminar último.

Con dos pilotos de larga trayectoria al volante, el mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, la hora de la verdad llega como el undécimo equipo en el Gran Premio de Australia el domingo.

De una maravilla de una sola temporada a un papelón, aquí un repaso de algunas otras temporadas de debut en la historia de la F1 a las que Cadillac puede aspirar, o que debería evitar:

Ferrari (1950)

Todos empiezan en algún lugar. En la primera temporada del campeonato mundial, Ferrari era un fabricante emergente a la sombra de los gigantes italianos Alfa Romeo y Maserati. El segundo puesto de Alberto Ascari en el Gran Premio de Mónaco dejó claro que Ferrari iba en serio. José Froilán González le dio a Ferrari su primera victoria un año después y Ascari se convirtió en el primer campeón del equipo en 1952. Ferrari es el único equipo que ha participado en todas las temporadas de la F1.

Jordan (1991)

Cuando la F1 tenía tantos equipos que se necesitaba una preclasificación para recortar la parrilla, hacía falta algo especial para destacar. El jefe de equipo Eddie Jordan, quien murió el año pasado a los 76 años, era una figura de culto en la F1 por su franqueza al opinar y estridentes camisas, además de hacer debutar al futuro siete veces campeón Michael Schumacher después de que su piloto titular fuera arrestado. Schumacher se clasificó séptimo, poniendo a él y a Jordan en el mapa. El popular equipo irlandés se mantuvo en la parrilla, ganó cuatro carreras, hasta que fue vendido en 2005.

Andrea Moda (1992)

La F1 tenía equipos lentos como Life, que nunca superó la preclasificación. Tenía equipos de vida corta como Mastercard Lola, que duró una sola sesión de clasificación. Andrea Moda aún destaca. Su auto, un diseño de años atrás, se averiaba con regularidad —una vez incluso antes de salir del carril de boxes— y era irremediablemente lento. El equipo se perdió una carrera porque sus motores no llegaron y otra porque sus camiones quedaron atrapados en el tráfico; un piloto lo acusó de instalar a sabiendas una dirección dañada en su auto y, finalmente, el equipo fue excluido de la F1 a mitad de temporada.

Brawn (2009)

El cuento de hadas definitivo de la F1 comenzó cuando Honda quiso cerrar su equipo para ahorrar dinero mientras la economía mundial se desplomaba. El director del equipo, Ross Brawn, convenció a Honda de aceptar una compra por parte de la dirección por una libra. En un auto blanco y sencillo, casi sin patrocinadores, pero con una innovación decisiva del “doble difusor” que dejó a los demás equipos apresurándose a copiarla, Jenson Button ganó la primera carrera de Brawn en Australia. Contuvo a Sebastian Vettel, de Red Bull, para conquistar el campeonato en la primera y única temporada del equipo. Luego Brawn vendió su escudería a Mercedes, y desde entonces ha ganado ocho títulos más de constructores.

Haas (2016)

Los equipos estadounidenses tienen una historia irregular en la F1. El último en ganar una carrera fue Penske en 1976, mientras que USF1 ni siquiera llegó a la parrilla antes de quedarse sin dinero en 2010. Eso hizo aún más sorprendente que Haas, el siguiente participante de Estados Unidos, Haas, no solo sobreviviera en la F1, sino que celebrara un sexto y un quinto puesto en sus dos primeras carreras con Romain Grosjean al volante. Mientras Cadillac está construyendo una nueva sede en Indiana, Haas basa gran parte de sus operaciones clave en Europa, con estrechos vínculos con Ferrari y una nueva alianza con Toyota.

