Aryna Sabalenka anuncia su compromiso con Georgios Frangulis

ARYNA SABALENKA
ARYNA SABALENKA (AP)

Aryna Sabalenka, la número uno del tenis femenino anunció su compromiso con el empresario brasileño Georgios Frangulis.

Sabalenka publicó en Instagram un video de la propuesta, acompañado de las palabras “You & me, forever”, junto con un emoji de anillo y otro de corazón.

La noticia recibió rápidamente felicitaciones de otros tenistas, entre ellos Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Amanda Anisimova, una posible rival de Sabalenka en los cuartos de final del inminente Abierto de Indian Wells, en el desierto del sur de California.

El torneo, que abre el miércoles, será el primero de Sabalenka desde que alcanzó la final del Abierto de Australia, donde perdió 6-4, 4-6, 6-4 ante Elena Rybakina en la final el 31 de enero.

