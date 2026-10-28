El Cod Army de Fleetwood aún celebra la gran sorpresa copera ante Arsenal

Fleetwood Town planteó la pregunta: “¿Fue la mayor sorpresa copera de todos los tiempos?”

Eso fue lo que el equipo de cuarta división preguntó en redes sociales después de eliminar a Arsenal, el campeón de la Liga Premier, de la Copa de la Liga inglesa el martes en una tanda de penales.

Hubo pocas dudas al respecto, ya que los aficionados de Fleetwood se despertaron el miércoles todavía pellizcándose tras una de las mayores sorpresas en los 66 años de historia del torneo.

Más de 80 puestos separan a ambos equipos en la pirámide del fútbol inglés. La plantilla de estrellas de Arsenal está valorada en aproximadamente 1.600 millones de dólares, mientras que la de Fleetwood se estima en unos relativamente exiguos 3 millones de dólares.

Mikel Arteta ha guiado a Arsenal a cinco trofeos, incluido el título de la Premier la temporada pasada, además de la final de la Liga de Campeones.

El técnico de Fleetwood Matt Lawlor lleva menos de un año en su primera experiencia al mando de un equipo. Asumió el cargo de manera interina en enero antes de que su nombramiento se hiciera permanente en marzo.

“Intentaba no llorar y no lo hice”, comentó Lawlor, de 38 años, oriundo de la cercana Poulton-le-Fylde. “He logrado contenerme. Mi familia, mi hijo pequeño aquí, todos somos de la zona. Me daba la vuelta y la gente me gritaba desde la grada, personas que conocía y con las que crecí. Obviamente eso es muy especial y muy emotivo: hacer algo tan especial al inicio de mi carrera también”.

Aquí hay algunas cosas más que saber sobre los más recientes mata-gigantes del fútbol inglés:

Cod Army

Fleetwood es una localidad costera del noroeste de Inglaterra, con una población de alrededor de 26.000 habitantes.

Es más famosa por ser el lugar donde se fabrica la pastilla Fisherman’s Friend que por su equipo de fútbol.

Al equipo se le apoda los Fishermen (los Pescadores), mientras que a sus seguidores se les llama la Cod Army (el Ejército del Bacalao), por la historia de la industria pesquera de la localidad.

Fleetwood y Arsenal comparten un punto en común

Casi literalmente. Fleetwood juega en el Highbury Stadium, que fue el escenario de la sorpresa copera del martes.

Ese es el mismo nombre del legendario antiguo estadio de Arsenal entre 1913 y 2006, pero el vínculo es pura coincidencia y el recinto está a años luz de lo que el equipo de la Premier está acostumbrado.

El estadio, de ambiente íntimo, toma su nombre de una carretera cercana y tiene capacidad para apenas 5.300 espectadores. Además, solo cuenta con cuatro plazas de aparcamiento, lo que obligó a representantes de Arsenal a buscar alternativas en la calle, según el periódico británico The Guardian.

El partido contra Arsenal fue el primer lleno total de Fleetwood en más de una década.

El antiguo club de Jamie Vardy

Fleetwood es más conocido por ser el equipo donde Jamie Vardy, el ex delantero de Inglaterra y Leicester, se dio a conocer.

Vardy estuvo allí solo una temporada y ayudó a Fleetwood a ascender desde la quinta división e ingresar en la English Football League, antes de fichar por Leicester en 2012.

La venta de Jamie Vardy al entonces equipo del Championship por 1 millón de libras (1,3 millones de dólares) fue durante mucho tiempo la mayor cifra pagada por un jugador procedente de un liga no afiliada, hasta que se superó hace dos meses.

Expropietario en prisión

Andy Pilley fue presidente y propietario de Fleetwood hasta que dimitió en 2023, poco antes de que le impusieran una condena de 13 años de prisión por fraude. Perdió una apelación en febrero de este año.

Pilley invirtió más de 10 millones de libras (13 millones de dólares) en el club, lo que permitió la renovación completa del Highbury Stadium durante su gestión.

Pilley fue condenado en mayo de 2023 por su participación en un fraude de varios millones de libras que engañó a empresas para que firmaran costosos contratos de energía.

Su hijo, Jamie Pilley, asumió el control de Fleetwood en mayo de 2024.

La gestión de Andy Pilley impulsó un ascenso notable: seis ascensos en 10 temporadas, incluida la entrada por primera vez en la Football League en 2012 y que culminó con un lugar en la tercera división, League One, en 2014.

La mejor posición histórica de Fleetwood en la pirámide del fútbol fue el cuarto puesto en League One durante la temporada 2016-17. El equipo descendió de vuelta a la cuarta división en 2024.

Tras las hazañas de la noche del martes, en un partido en el que Arsenal dio descanso a algunas figuras del primer equipo, pero aun así presentó una fuerte alineación, Fleetwood tendrá que centrar de inmediato su atención en la visita de Bristol Rovers el sábado.

Fleetwood marcha 18vo en la League Two, de 24 equipos, y se mantiene apenas por encima de la zona de descenso tras ganar solo uno de sus últimos ocho partidos de liga.

“El fútbol se está volviendo un poco más, no sé, clínico y distante”, manifestó Lawlor. “Y para mí, estaba esa sensación que todos tenemos como aficionados al fútbol. Eso es por lo que uno vive, ¿no?

“Quiero que mantengamos el impulso. Quiero que esa sensación que hemos creado aquí sea algo que podamos recrear con regularidad”.

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