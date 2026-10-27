Harry Kane vuelve a Múnich para una "bienvenida especial" tras ganar el Balón de Oro

Tras una histórica victoria en el Balón de Oro y un emotivo discurso, Harry Kane regresa a Alemania para recibir una “bienvenida especial” en el Bayern Múnich y disputar un partido de copa menos glamuroso.

“¿Por dónde empiezo? Fue una noche que nunca olvidaré”, publicó Kane el martes después de convertirse en el primer inglés en ganar el premio en 25 años y de agradecer a sus compañeros del Bayern y la selección de Inglaterra, así como a quienes le enviaron buenos deseos. “Esto quedará grabado en la memoria durante mucho tiempo”.

El Bayern celebra a su primer ganador del Balón de Oro en 45 años y también es el primero para cualquier jugador de un club alemán desde 1996.

“Estamos todos encantados con el rendimiento de Harry Kane. No son solo sus goles los que lo convierten en un futbolista excepcional, y no es solo en el campo donde es una persona especial”, manifestó el director deportivo Christoph Freund.

“Harry es un gran tipo; muy rara vez te encuentras con alguien como él: de clase mundial y, aun así, tan sencillo. Harry ha llevado el papel de delantero centro a un nivel completamente nuevo; es una inspiración, especialmente para los jugadores jóvenes. Sin duda, es uno de los más grandes en la historia del fútbol”, agregó.

Kane viajó de Londres a Múnich para entrenar el martes, indicó el entrenador asistente Aaron Danks.

El Bayern planifica una “bienvenida especial” para Kane antes del partido de segunda ronda de la Copa de Alemania contra el Magdeburg, de la segunda división.

Danks señaló que el capitán de los Tres Leones estaría disponible para jugar el miércoles, mientras el club continúa la defensa de un trofeo que se decidió la temporada pasada gracias a su triplete en la final.

El club bávaro también prometió que habrá un reconocimiento a su logro cuando se enfrente a su archirrival Borussia Dortmund en el “Klassiker” de la Bundesliga el sábado.

Kane es el cuarto ganador del Balón de Oro del Bayern, siguiendo los pasos de las leyendas alemanas Franz Beckenbauer, Gerd Müller y Karl-Heinz Rummenigge, quien fue el último ganador en 1981.

El polaco Robert Lewandowski, entonces en el Bayern, era el gran favorito para el premio en 2020, cuando se tomó la decisión de no otorgar el trofeo debido a la pandemia de COVID-19.

La victoria llega en un momento por lo demás sombrío en el club, con el técnico Vincent Kompany sometiéndose a tratamiento médico tras su repentino colapso en el entrenamiento la semana pasada, y el mediocampista Joshua Kimmich de permiso tras una muerte en la familia.

“Uno ve los extremos que la vida puede ofrecer”, comentó Danks. “La inmensa alegría que Harry vivió ayer y los momentos que hemos tenido en las últimas semanas. Es importante darse cuenta de que lo que más importa son las personas”.

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