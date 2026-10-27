Arsenal se estrella con el Fleetwood Town de 4ª división por penales en la Copa de la Liga inglesa
El Arsenal se estrelló ante el Fleetwood Town de cuarta división en una tanda de penales el martes, una enorme sorpresa en los octavos de final de la Copa de la Liga.
Fleetwood ganó 5-3 en la tanda, después de que Bruno Guimaraes vio atajado un penal por el Arsenal.
El partido terminó 1-1 en el tiempo regular.
Ochenta y cuatro puestos separan a los equipos en la pirámide del fútbol inglés.
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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
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