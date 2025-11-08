El coach del Heat Erik Spoelstra agradece el apoyo tras incendio que destruyó su casa

Acompañado por sus tres hijos, el entrenador del Heat de Miami Erik Spoelstra habló públicamente el viernes por primera vez desde que un incendio destruyó su residencia, y expresó su agradecimiento por lo que describió como un apoyo "absolutamente extraordinario" tras el siniestro.

La casa de Spoelstra fue destruida por un incendio que se desató alrededor de las 4:30 de la mañana del jueves. Sus hijos, Santiago, Dante y Ruby, estaban en la casa de su madre en ese momento y nadie resultó herido en el incendio.

"Las cosas en la casa, eso se puede reemplazar", afirmó Spoelstra antes del partido de Miami contra los Hornets de Charlotte. "Y si no se pueden reemplazar, ¿qué importa realmente? Esto es lo que realmente importa: La familia, los más cercanos, nuestro perro también está a salvo, gracias a Dios. Estamos simplemente agradecidos".

La causa del incendio sigue bajo investigación. Spoelstra comentó que el Heat le ofreció unos días libres si necesitaba ocuparse de asuntos personales, pero él lo rechazó.

"Los niños querían venir al partido esta noche", expresó Spoelstra. "Así que pensé que si ellos quieren venir al partido, entonces yo debería trabajar".

Spoelstra estaba en un avión cuando sobrevino el incendio. Volaba a casa con el Heat tras el partido del miércoles por la noche en Denver. El incendio fue reportado alrededor de las 4:36 de la mañana del jueves, según los registros del condado, y el vuelo fletado del Heat aterrizó en Miami unos 35 minutos después.

Varios camiones de bomberos estaban en el lugar cuando Spoelstra llegó a su casa. Se le vio caminando alrededor del exterior de la propiedad en las horas previas al amanecer, a veces se detenía y se llevaba las manos a la cabeza en un aparente gesto de incredulidad, mientras las llamas se elevaban en la oscuridad.

"Quiero dar un reconocimiento a los primeros en responder, los agentes de policía y los bomberos. Fueron increíbles", dijo Spoelstra. "No pudieron salvar nuestra casa, pero obviamente hemos visto cosas que podrían haberse extendido al resto del vecindario. Fueron muy amables mientras intentaban apagar todas las llamas".

Spoelstra comentó que la familia del Heat ha ofrecido todo su apoyo, e incluso algunas de las esposas y novias de los jugadores del equipo ya están ocupadas tratando de ayudar a sus hijos —que fueron a la escuela con normalidad el viernes— con una sorpresa o dos.

"Posiblemente algunos juguetes que se perdieron en la casa", dijo Spoelstra. "Han sido increíbles".

Imágenes de drones mostraron que gran parte de la vivienda quedó reducida a escombros carbonizados. Algunos equipos permanecieron en la escena, monitoreando puntos calientes, hasta la tarde del jueves, unas ocho horas después de que se reportó el incendio.

Spoelstra, quien ha estado con el Heat desde 1995 y como entrenador desde 2008, compró la casa de cinco dormitorios en diciembre de 2023. Había realizado un extenso trabajo en la propiedad para acondicionarla tras la compra.

