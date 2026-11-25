Antonio Mohamed, quien guio al Toluca a la conquista de dos títulos consecutivos en la Liga MX, dejará las riendas al concluir el año, informó el club escarlata el martes.

“De común acuerdo con la institución, Antonio ‘Turco’ Mohamed concluirá su ciclo como director técnico... al finalizar su participación en la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA”, anunció el Toluca en un comunicado.

Clasificados a los cuartos de final en el presente torneo, los Diablos Rojos disputan esta semana los cuartos de final de la liga local en partidos de ida y vuelta ante el Atlas. Toluca debuta además en la Intercontinental en Doha el 9 de diciembre, ante el campeón de la Copa Libertadores, cuya final se disputa el sábado en Montevideo entre Palmeiras de Brasil y Estudiantes de Argentina.

El cuadro Choricero participa en el certamen en Qatar tras conquistar la Liga de Campeones de la Concacaf.

“No existen palabras suficientes para agradecer a quien puso al equipo en el lugar que nuestra historia demanda", enfatizó la directiva toluqueña en referencia al entrenador argentino. "Bajo su dirección, se conquistaron dos títulos de Liga, una Concacaf, una Leagues Cup, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup, además del boleto para disputar el Mundial de Clubes del 2020 para escribir así una de las épocas más gloriosas del club, entre 2025 y 2026”.

Minutos después de la publicación del comunicado, Mohamed compareció ante los medios y dijo que, si bien se encontraba “feliz” en Toluca, deseaba anunciar su salida a fin de descansar tras el “desgaste acumulado” en el último par de años con el equipo.

“Creemos que lo más respetuoso era anunciarlo hoy, antes de que se generen rumores de que podíamos salir del club. Siempre se estuvo diciendo, todo el tiempo y llegó el momento de la despedida. Estoy muy feliz de pertenecer a esta familia... Me llevo más que nada el cariño de los jugadores...”, expresó el “Turco” Mohamed, sin poder completar su declaración debido al llanto.

Los títulos conseguidos por Mohamed en la liga mexicana con el Toluca, en el Clausura y Apertura 2025, le permitieron llegar a cinco, sumados a los que obtuvo con Tijuana, América y Monterrey.

En caso de que Toluca obtenga el título, será la segunda vez que Mohamed se corone sabiendo que no continuará en el cargo. En el Apertura 2014, el “Turco” alzó el trofeo con el América, que unos días antes había decidido no renovarle el contrato.

El fin de la relación con Toluca luce mucho menos conflictivo que aquél con América. Y el estratega de 56 años dijo que aspira a un nuevo título antes del adiós.

“Nos queda todavía por escribir un capítulo lindo, y espero que este mes sea como lo planeamos... nos propusimos llegar a la final, vamos a llegar”, recalcó.

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