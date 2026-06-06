El campocorto Dansby Swanson fuera de la alineación titular de Cachorros ante Gigantes

El campocorto Dansby Swanson, ganador en dos ocasiones del Guante de Oro, quedó fuera de la alineación titular de los Cachorros de Chicago ante los Gigantes de San Francisco el sábado debido a sus continuas dificultades con el bate.

Swanson, de 32 años, llegó con promedio de bateo de .180, el tercero peor entre los jugadores regulares de las Grandes Ligas. En sus últimos 14 juegos, el dos veces All-Star apenas suma seis hits en 46 turnos al bate para un promedio de .130.

El mánager Craig Counsell indicó que era momento de que Swanson se reiniciara.

“En este punto, simplemente darle un par de días lejos del juego”, comentó Counsell. “Obviamente está sano y podría estar ahí, pero ya sabes, intentar darle una perspectiva diferente y un pequeño descanso mental”.

Swanson ha estado tan sólido como siempre —a menudo sensacional— a la defensiva y solo ha cometido cuatro errores en 60 juegos esta temporada para un porcentaje de fildeo de .983.

Nico Hoerner, también ganador en dos ocasiones del Guante de Oro, pasó de la segunda base al campocorto en la alineación de los Cachorros el sábado. Pedro Ramirez estuvo en la segunda base por Chicago, que atraviesa un mal momento y llegó tras haber perdido 19 de sus últimos 25.

Counsell señaló que Swanson estaba trabajando para salir del bache ofensivo.

“No hemos visto muchas señales de resultados positivos, pero intentemos comprometernos con un par de días más de buen trabajo”, añadió Counsell. “Y quizá afianzar algunas de esas ideas y hábitos y luego llevarlo a un juego”.

En 2025, Swanson fue titular en todos menos tres de los juegos de temporada regular de los Cachorros, con promedio de .244, 24 jonrones, 77 carreras impulsadas y un OPS de .717. En su 11.ª temporada, el campocorto tiene promedio de por vida de .248, con 171 jonrones y 661 carreras impulsadas en 1.343 juegos.

Los Cachorros llamaron de vuelta al derecho mexicano Javier Assad desde Iowa de la Triple-A el sábado y enviaron al derecho Ethan Roberts.

Assad tiene marca de 3-1 con efectividad de 5.88 en ocho apariciones, incluidas tres aperturas, con los Cachorros esta temporada. El lanzador de 28 años fue subido desde Iowa el 6 de abril antes de volver el 16 de mayo.

La temporada pasada, Assad tuvo marca de 4-1 con efectividad de 3.65 en ocho juegos con los Cubs, con siete aperturas. Realizó 29 aperturas con Chicago en 2024, con récord de 7-6 y efectividad de 3.73.

Counsell dijo que esperaba utilizar a Assad desde el bullpen en este más reciente llamado.

Roberts tiene marca de 0-1 con efectividad de 1.96 en 14 apariciones como relevista con los Cubs esta temporada.

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