Bears dicen que avanzan con sede en el noroeste de Indiana para nuevo estadio

Los Bears de Chicago construirán un estadio en el noroeste de Indiana después de que una propuesta para ofrecer incentivos financieros al equipo de la NFL con el fin de que estableciera su nueva sede en Illinois se estancara en la legislatura estatal.

La junta directiva de los Bears votó el jueves avanzar con un proyecto de desarrollo de estadio en Hammond, Indiana. El equipo había estado realizando su debida diligencia sobre un terreno cerca de Wolf Lake, pero indicó el viernes que aún no se había seleccionado un sitio exacto.

“Creemos que un proyecto de estadio de clase mundial en Hammond transformará la región, conectando el noroeste de Indiana con el South Side de Chicago a través del Loop y a lo largo de vecindarios y suburbios que se extienden al norte de la ciudad. Reunirá a Chicagoland y brindará nuevas oportunidades a sus residentes y empresas”, dijeron los Bears en un comunicado, que el equipo atribuyó al presidente de la junta, George McCaskey, y al presidente del equipo, Kevin Warren:

El gobernador de Indiana, Mike Braun, acogió con satisfacción el anuncio del equipo. Un comité de la Cámara de Representantes de Indiana aprobó en febrero un proyecto de ley que estableció una Autoridad del Estadio del Noroeste de Indiana para financiar, construir y arrendar un estadio.

“Esperamos construir una alianza tan sólida como la defensa de los Bears del ’85, creando oportunidades y crecimiento económico que beneficiarán a nuestro estado y a la organización de los Bears durante las próximas décadas", dijo Braun en un comunicado. "Una franquicia de la NFL en el noroeste de Indiana será un impulso económico para toda la región como no hemos visto antes”.

Los Bears, una franquicia fundadora de la NFL, han jugado en Illinois desde la creación del equipo en 1920 como los Decatur Staleys. Se mudaron a Chicago en 1921 y tuvieron como casa el Wrigley Field antes de comenzar a jugar en el Soldier Field en septiembre de 1971.

El contrato de arrendamiento de los Bears se extiende hasta 2033, pero pueden pagar una tarifa para rescindirlo antes de tiempo. El Soldier Field está a unos 64 kilómetros (40 millas) al sur de Halas Hall —la sede del equipo en Lake Forest, Illinois. Hammond está a unas 32 kilómetros (20 millas) al sur del estadio del equipo junto al lago.

Matt Hill, portavoz del gobernador de Illinois, JB Pritzker, dijo que el gobernador “sigue abierto a una solución sensata que proteja a los contribuyentes”.

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