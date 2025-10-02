El bullpen de San Diego amansa a los Cachorros, con Miller lanzando fuego

Los dos últimos lanzamientos de Mason Miller a Seiya Suzuki en la séptima entrada fueron registrados a 102.1 y 102.7 mph. Suzuki hizo swing y falló en el último para el tercer strike.

Miller apenas estaba calentando.

El lanzador derecho desempeñó un papel estelar en una actuación dominante del bullpen de San Diego en la victoria el miércoles por 3-0 sobre los Cachorros de Chicago, forzando un decisivo juego en la serie de comodines de la Liga Nacional.

Miller entró después de que el cubano Adrián Morejón lanzara dos innings y un tercio perfectos en relevo de Dylan Cease. Después de ponchar a Suzuki, alcanzó las 104.5 mph al pasarle un tercer strike cantado a Carson Kelly, el lanzamiento más rápido en la postemporada desde que Statcast comenzó a llevar registros en 2008.

“Quiero decir, esa es mi recta. Es algo normal”, señaló Miller. “Es una buena sensación cuando el rival la ve pasar".

Miller no aflojó. Ponchó a Pete Crow-Armstrong mirando un slider de 90.5 mph para el último out de la séptima. Ponchó a Dansby Swanson y al bateador emergente Moisés Ballesteros en la octava antes de salir tras propinarle un pelotazo a Michael Busch con un slider.

“Lanza a 104 y lanza muchos sliders con eso”, dijo Crow-Armstrong. "Cambiar de velocidad así y tienes 14 mph, 15 mph, a veces 16, 17 menos que su mejor lanzamiento, eso siempre va a ser difícil. ... Por eso está aquí”.

Miller, de 27 años, saltó a la fama con los Atléticos después de ser seleccionado en la tercera ronda del draft amateur de 2021. Fue seleccionado para el Juego de Estrellas en el equipo de la Liga Americana el año pasado, terminando con 28 salvamentos y 104 ponches en 65 entradas.

Fue adquirido por San Diego en un canje el 31 de julio, creando un formidable bullpen para los Padres.

“Es divertido”, dijo Miller. “Es beneficioso para todos nosotros que podamos emparejarnos. ... La capacidad de todos para ir más de una (entrada) también ha sido realmente útil”.

Miller hizo su debut en la postemporada en el primer duelo el martes, ponchando a los tres bateadores en la séptima. Los ocho ponches consecutivos igualaron el récord de postemporada establecido por Josh Hader en 2022.

“Creo que tienes tus ideas sobre lo que es algo, pero hasta que sales y compites, esa sensación no es algo que se pueda calcar, seguro”, dijo Miller sobre su primera experiencia en postemporada.

El venezolano Robert Suárez reemplazó a Miller con Busch en primera. Retiró a Nico Hoerner con una línea al derecho, terminando la entrada.

Suárez permitió un sencillo de un out de Kyle Tucker en la novena antes de que Suzuki bateó para el doble play que culminó el juego.

“Todos estos muchachos son realmente especiales con su talento en los brazos... Morejón, Miller, Suárez", dijo Mike Shildt, el mánager de los Padres. “Lanzan y no permiten que la situación les desborde. Eso dice mucho de ellos. Marca la diferencia”.

