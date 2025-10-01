Delfines colocan a Hill en la lista de lesionados y reincorporan a Wilson Jr.

Los Dolphins de Miami colocaron al receptor Tyreek Hill en la lista de reservas lesionados por el resto de la temporada el miércoles y trajeron de vuelta al receptor veterano Cedrick Wilson Jr.

Hill publicó en su cuenta de X el miércoles por la mañana que se sometió con éxito a una cirugía para reparar múltiples ligamentos dañados en su rodilla izquierda, incluyendo un ligamento cruzado anterior roto. El cinco veces All-Pro sufrió la lesión después de hacer una recepción en el tercer cuarto de la victoria de Miami sobre los Jets de Nueva York el lunes por la noche.

El entrenador Mike McDaniel dijo que Hill permanecería en el hospital durante la noche del miércoles por "precaución".

Hill atrapó 21 pases para 265 yardas y un touchdown en sus cuatro juegos de esta temporada.

McDaniel expresó el martes que los Dolphins estaban cómodos con los receptores en su plantilla, incluyendo al veloz receptor Jaylen Waddle y al receptor de segundo año Malik Washington, pero posiblemente firmarían a un receptor para mayor profundidad.

Wilson jugó para los Dolphins en 2022-23 pero solo fue titular en tres partidos. Atrapó 34 pases con 432 yardas y tres touchdowns. Wilson, quien comenzó su carrera en Dallas, fue titular en cuatro juegos para los Saints de Nueva Orleans la temporada pasada.

McDaniel comentó que Wilson no practicará esta semana debido a un procedimiento "menor" que tuvo hace unas semanas, del cual el equipo estaba al tanto antes de firmarlo.

