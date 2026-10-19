El bullpen de Milwaukee hace creer a los Cerveceros que pueden ganar su primera Serie Mundial

Aaron Ashby cree que la confianza entre los relevistas de los Cerveceros de Milwaukee permite que cada uno de ellos suba al montículo sin sentir demasiado peso sobre los hombros.

Ese bullpen ha hecho gran parte del trabajo pesado para llevar a los Cerveceros a su primera Serie Mundial desde 1982.

Los relevistas permitieron apenas seis carreras en 40 innings y dos tercios para una efectividad de 1.33 durante la victoria de Milwaukee por 3-1 en la serie sobre los Padres de San Diego en la serie divisional de la Liga Nacional y la barrida de cuatro juegos sobre los Dodgers de Los Ángeles en la serie por el título de la Liga Nacional. Según Sportradar, esa es la cuarta mejor efectividad de postemporada que cualquier ganador del banderín ha llevado a la Serie Mundial desde que comenzó la era del comodín en 1995.

El mánager de Milwaukee Pat Murphy se ha apoyado mucho en los zurdos Ashby, DL Hall y JoJo Romero, y en los derechos Abner Uribe y Trevor Megill. Entre todos han ponchado a 35 y han permitido solo 15 hits y tres carreras limpias en 35 entradas.

“Sé que si pongo a dos corredores en base, DL, Abner y Megill están detrás de mí, y eso es una sensación increíble como lanzador", comentó Ashby tras la serie divisional. "Creo que eso simplemente permite que los otros muchachos del bullpen respiren hondo y confíen en quién tienen detrás de nosotros. Es una sensación especial, cuando tienes a tipos así en el bullpen”.

La “hermandad” del bullpen ayuda a que los Brewers prosperen

Este bullpen busca mantener ese impulso cuando los Cerveceros abran la Serie Mundial el viernes al recibir a los Rays de Tampa Bay o a los Guardianes de Cleveland. Los Cerveceros buscan su primer título de Serie Mundial: perdieron ante San Luis en siete juegos la única otra vez que disputaron el Clásico de Otoño.

Los únicos tres equipos que tuvieron mejores efectividades de postemporada de sus bullpens al llegar a la Serie Mundial desde 1995 fueron los Astros de Houston de 2022 (0.83), los Medias Rojas de Boston de 2013 (1.28) y los Medias Blancas de Chicago de 2005 (1,29). Los tres ganaron la Serie Mundial.

“Creo que es como una hermandad ahí", dijo Hall. "Este año hemos creado algo así como que, si entramos por alguien y sus corredores están en base, simplemente tratamos de mantenerlos donde están. Creo que nos enorgullecemos mucho de eso, y se ha convertido en algo nuestro, como respaldarnos unos a otros”.

La fortaleza del bullpen de Milwaukee ha ayudado a los Cerveceros a remontar en seis de sus siete victorias de playoffs. Según Elias Sports Bureau, Milwaukee se convirtió en el primer equipo en la historia en barrer una serie al mejor de siete mientras un relevista se acreditaba la victoria en los cuatro juegos.

Cómo llegaron estos relevistas a Milwaukee

Milwaukee adquirió a Megill en 2023 después de que los Mellizos de Minnesota lo designaran para asignación, y ha acumulado 81 salvamentos con una efectividad de 2,80 en las últimas tres temporadas. Los Cerveceros firmaron a Uribe procedente de la República Dominicana en 2018. Hall llegó desde Baltimore en el canje de 2024 que a Corbin Burnes, el ganador del premio Cy Young 2021, a los Orioles. Ashby fue una selección de cuarta ronda del draft en 2018. Romero llegó junto con Dustin May desde San Luis en la fecha límite de cambios de este año.

Megill ha sido un cerrador constante que participó en un Juego de Estrellas en 2025. Uribe es uno de los mejores preparadores del béisbol, con una efectividad por debajo de 2.00 en las últimas dos temporadas. Ambos se ubican por encima del percentil 90 de los jugadores de Grandes Ligas en velocidad promedio de la recta.

Ashby y Hall han rendido con fuerza en octubre.

Ashby llegó a esta temporada habiendo permitido nueve carreras (ocho limpias) en nueve innings y un tercio de playoffs en su carrera, pero ha estado espectacular en esta postemporada con 12 innings y un tercio en blanco. Hall ha permitido tres hits y ninguna carrera en ocho innings y dos tercios de playoffs en su carrera, incluidas cinco innings y un tercio este año.

Su irrupción le da a Milwaukee muchas maneras distintas de atacar a los bateadores en las entradas finales. Por ejemplo, a Murphy no le preocupó usar a Megill para la novena entrada del Juego 4 de la Serie de Campeonato que aseguró la serie y, en cambio, se dejó llevar por la mano caliente al mantenerse con Ashby, quien logró un salvamento de tres entradas.

“Te da muchísima flexibilidad para utilizar a los muchachos de distintas maneras a lo largo del juego, a lo largo de la serie", resaltó al presidente de operaciones de béisbol, Matt Arnold, previo a la serie contra los Dodgers. "Le quita un poco de presión a los abridores, si la necesitan, y para que Murph sepa que eso está ahí. Sí, es genial tener ese tipo de armas ahí abajo. Todos son distintos”.

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