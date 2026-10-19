Arranca la NBA, con muchos aspirantes a la caza de los campeones Knicks

LeBron James se mudó a Filadelfia. Giannis Antetokounmpo pasó a Miami. Kawhi Leonard regresó a Toronto. Una docena aproximadamente de All-Stars, la mayoría de ellas exintegrantes del All-NBA, también cambiaron de domicilio en esta temporada baja.

Y todos están persiguiendo a los Knicks de Nueva York.

La temporada número 81 de la NBA comienza el martes con una triple cartelera, destacándose la presencia de James y los 76ers en Nueva York para enfrentar a Jalen Brunson y a los campeones Knicks. Recibirán sus anillos de campeonato antes del partido, verán una pancarta ondeando desde el techo del Madison Square Garden y luego se pondrán manos a la obra para intentar hacer algo que nadie en la NBA ha logrado en casi una década: revalidar el título.

Los Knicks se convirtieron en el octavo campeón distinto de la NBA en los últimos ocho años, una racha sin precedentes en la historia de la liga. No son los favoritos para ganar el título esta temporada; ese papel lo comparten los Spurs de San Antonio de Victor Wembanyama y el Thunder de Oklahoma City de Shai Gilgeous-Alexander. Pero tampoco se esperaba que los Knicks lo ganaran todo la temporada pasada, y Jalen Brunson, el Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA, señala el título como prueba de que las palabras no tienen por qué importar.

“Solo hay posibles distracciones cuando lees y crees lo que la gente está diciendo”, dijo Brunson. "Así que, sin importar lo que se diga y sin importar de qué se haya hablado, de manera constante o no, crees lo que quieres creer, escuchas lo que quieres escuchar. Depende de nosotros, como compañeros e individuos y profesionales, entender cuál es la naturaleza de esto. … La forma en que ganamos fue simplemente por lo conectados que estábamos como grupo. Tenemos que mantener eso”.

No faltan aspirantes legítimos, en ambos lados de la liga. En la Conferencia Este, cuatro de los últimos ocho Jugadores Más Valiosos de las Finales de la NBA cambiaron de uniforme: Leonard regresó a Toronto, Antetokounmpo se fue a Miami, y James y Jaylen Brown se unieron a los Sixers. Detroit y Cleveland mantuvieron sus plantillas prácticamente intactas, al igual que los Knicks. Boston cubrirá el hueco que dejó la salida de Brown rumbo a Filadelfia incorporando a Paul George y lo emparejará con Jayson Tatum. Indiana recupera a Tyrese Haliburton por primera vez desde que perdió el Juego 7 de las Finales de la NBA de 2025 y espera volver a competir.

“Desde la perspectiva del equipo, no tenemos conversaciones sobre nada que no sea ganar un campeonato. Ese es nuestro objetivo. No hay nada más de qué hablar. No hay pequeñas victorias. Para mí, el año es exitoso si ganas un campeonato. Si no, no lo es”, aseguró Haliburton.

Y la Conferencia Oeste, como siempre, está repleta.

Wembanyama y Gilgeous-Alexander son dos de las mayores estrellas de la liga y los Spurs y el Thunder encabezan el grupo del Oeste. Nikola Jokic, siempre considerado un serio candidato a los honores de Jugador Más Valioso, intentará devolver a Denver a la pelea por el título. Golden State todavía cuenta con Stephen Curry, los Lakers de Los Ángeles todavía tienen a Luka Doncic, se espera que Houston compita con Kevin Durant al frente, Portland por fin tendrá a Damian Lillard uniformado y Minnesota armó lo que se espera sea una élite pareja de bases al juntar a LaMelo Ball con Anthony Edwards.

"Nuevos comienzos. Literalmente es una nueva historia. Todos estamos emocionados aquí. Va a ser divertido”, expresó Ball.

Los Spurs alcanzaron las Finales de la NBA la temporada pasada después de ganar un séptimo partudo en Oklahoma City, poniendo fin a las esperanzas del Thunder de convertirse en el primer campeón consecutivo de la liga desde que los Warriors lo lograron en 2017 y 2018.

Esa derrota, sin duda, le dolió al Thunder. Pero la temporada baja en OKC se trató de prepararse para 29 rivales, no solo para el de San Antonio.

“Tenemos que asegurarnos de que lo que estamos haciendo sea lo suficientemente amplio como para darnos la oportunidad de ser competitivos contra distintos rivales, incluidos aquellos de los que no somos conscientes de que van a ser equipos realmente buenos", dijo Mark Daigneault, el entrenador del Thunder.

Hay seis entrenadores nuevos esta temporada: Dusty May llevó el título de la NCAA que ganó la primavera pasada con Michigan y se mudó a Dallas; Micah Nori asume el mando en Portland; el brasileño Tiago Splitter dirigirá a Chicago; Taylor Jenkins fue elegido para supervisar la reconstrucción posterior a Giannis en Milwaukee; Sean Sweeney consiguió el puesto en Orlando para reemplazar a Jamahl Mosley; y Mosley entrenará a New Orleans.

La final de la Copa NBA se mudará de Las Vegas a Indianápolis este año, el fin de semana del Juego de Estrellas será en Phoenix y AJ Dybantsa, la primera selección del draft ya está llamando la atención en Washington. Pero, con el tiempo, todas las miradas se dirigirán a junio y a quien sea el próximo equipo en levantar el Trofeo Larry O’Brien.

“Hicimos algo grandioso el año pasado. Eso fue el año pasado. Creo que lo más importante al entrar en este año es que sabemos lo que se necesita”, apuntó el alero de los Knicks Mikal Bridges.

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